Afrique: Sadio Mané - 'Je suis très heureux de jouer ma dernière finale de la CAN'

Dakar — La star des Lions du Sénégal Sadio Mané a laissé entendre, mercredi, à Tanger, qu'il ne jouera plus la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football après la finale de dimanche prochain.

Il a annoncé cette décision après la qualification du Sénégal en finale de la CAN 2025.

"Une finale, nous savons comment la jouer. Comme on dit, une finale ne se joue pas mais se gagne. Personnellement, je suis très heureux de jouer ma dernière finale [de Coupe d'Afrique des nations]", a déclaré Mané dans des images diffusées par la RTS.

Il a ensuite confirmé cette déclaration lors d'une conférence de presse donnée par les Lions après la demi-finale, se disant "très heureux de pouvoir jouer [sa] toute dernière CAN, une finale de CAN avec les Lions".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"J'espère remporter le trophée et l'amener à Dakar", a dit Mané, désigné meilleur joueur de la demi-finale, contre l'Égypte.

Unique buteur de cette rencontre, il a porté à 11 le total de ses buts en Coupe d'Afrique des nations.

"Ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est de ramener la coupe à Dakar", a répondu l'attaquant du Sénégal lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il est désormais entré dans le top 5 des meilleurs buteurs de la CAN.

"Je suis un soldat de la nation. J'essaie de me donner à fond tous les jours, lors des entraînements comme lors des matchs", a-t-il ajouté.

Les Lions du Sénégal ont largement dominé la demi-finale. Ils ont été délivrés par Sadio Mané, qui a réussi un tir vicieux à la 78e mn.

Âgé de 33 ans, il a été convoqué pour la première fois en équipe nationale, le 25 mai 2012. C'était une rencontre amicale contre le Maroc.

Outre l'actuelle édition de la CAN, Mané a participé à celles de 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023.