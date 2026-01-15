Congo-Kinshasa: Plus de 50 cultivateurs bénéficient des outils aratoires à Mbuji-Mayi

Plus de cinquante cultivateurs de Mpokolo, dans le quartier Bena Kabongo, en périphérie de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), ont récemment reçu des outils aratoires.

La cérémonie de remise s'est tenue dans la salle de l'Église adventiste du 7e jour, en présence de la ministre provinciale de l'Agriculture, Chantal Mulanga. Chaque bénéficiaire a reçu du gouvernement provincial une bêche, une houe, une hache, un arrosoir, un râteau, une pelle ainsi qu'une paire de bottes.

Un geste qui a suscité une vive satisfaction parmi les cultivateurs, lesquels n'ont pas manqué d'exprimer leur joie.

« J'ai bénéficié des matériels de travail : des arrosoirs, une houe, un coupe-coupe et une bêche. Je remercie le gouverneur pour cette dotation qui me pousse à travailler la terre pour augmenter la production de choux et réduire leur prix sur le marché », a déclaré Théthé Mbelu, une maraîchère.

Pour sa part, la ministre provinciale de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Chantal Mulanga, a rappelé que cette assistance vise à accroître la production agricole et à lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province.

Elle a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet gouvernemental d'appui aux producteurs locaux, destiné à renforcer la sécurité alimentaire et à stimuler le développement rural. Selon la ministre, cette distribution gratuite des outils aratoires se poursuivra dans d'autres sites de la périphérie de la ville.