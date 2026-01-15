Congo-Kinshasa: Plus de 50 cultivateurs bénéficient des outils aratoires à Mbuji-Mayi

14 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de cinquante cultivateurs de Mpokolo, dans le quartier Bena Kabongo, en périphérie de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), ont récemment reçu des outils aratoires.

La cérémonie de remise s'est tenue dans la salle de l'Église adventiste du 7e jour, en présence de la ministre provinciale de l'Agriculture, Chantal Mulanga. Chaque bénéficiaire a reçu du gouvernement provincial une bêche, une houe, une hache, un arrosoir, un râteau, une pelle ainsi qu'une paire de bottes.

Un geste qui a suscité une vive satisfaction parmi les cultivateurs, lesquels n'ont pas manqué d'exprimer leur joie.

« J'ai bénéficié des matériels de travail : des arrosoirs, une houe, un coupe-coupe et une bêche. Je remercie le gouverneur pour cette dotation qui me pousse à travailler la terre pour augmenter la production de choux et réduire leur prix sur le marché », a déclaré Théthé Mbelu, une maraîchère.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, la ministre provinciale de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Chantal Mulanga, a rappelé que cette assistance vise à accroître la production agricole et à lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province.

Elle a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet gouvernemental d'appui aux producteurs locaux, destiné à renforcer la sécurité alimentaire et à stimuler le développement rural. Selon la ministre, cette distribution gratuite des outils aratoires se poursuivra dans d'autres sites de la périphérie de la ville.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.