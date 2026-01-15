Afrique: Pape Thiaw - 'Nous avons cherché cette finale, il faut aller la gagner maintenant'

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a exhorté ses joueurs, mercredi, à Tanger, à aller gagner la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025 prévue dimanche prochain.

"Il faut saluer cette grande équipe de l'Égypte, qui a montré de bonnes choses. Nous avons cherché cette finale, il faut aller la gagner maintenant. Merci aux supporters, aux journalistes et au peuple", a lancé Thiaw lors d'une conférence de presse donnée après la qualification du Sénégal en finale de la CAN 2025.

"Je tenais vraiment à féliciter mes joueurs. Bravo ! Ils ont respecté le jeu, ils ont adhéré au projet de jeu et aux principes de jeu. Mention spéciale à notre monument, Sadio Mané, qui a débloqué ce match", a-t-il ajouté.

Pape Thiaw estime avoir battu la meilleure équipe du continent, l'Égypte. "Nous avions la maîtrise du jeu. Mais face à une équipe qui aime défendre et qui dispose de deux grands attaquants (Marmoush et Salah) capables de nous faire du mal, il fallait trouver l'équilibre. Les joueurs ont respecté cela", a analysé le technicien sénégalais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous avons essayé de sortir leurs défenseurs centraux pour leur faire mal. En jouant dans la profondeur et sur les côtés, nous y sommes arrivés. C'est Mané qui a débloqué la situation", a-t-il ajouté en décryptant le match.

Il reste des améliorations à faire, selon le sélectionneur national du Sénégal. "Concernant les statistiques, les possessions de balles et les occasions, nous avons devancé l'Égypte, mais il y a toujours des choses à améliorer", a reconnu Thiaw, se promettant de "bien visionner" le match avant de dormir ce soir.

Mais il retient déjà qu"'il y a eu de bonnes choses [à] conserver".

"C'est moi qui suis allé le chercher. Je connais bien ses qualités. C'est un joueur serein, malgré son jeune âge (20 ans). Dans un match comme celui-là, face à des adversaires redoutables, on avait besoin de sérénité. Ce genre de défenseur calme est très important", a expliqué Thiaw lorsqu'il a été interrogé sur le remplacement de Kalidou Koulibaly par Mamadou Sarr.

Le défenseur et capitaine des Lions est sorti de la pelouse du stade Ibn-Batouta à la 21e mn, à cause d'une blessure. Koulibaly ne jouera pas la finale à cause d'un cumul de cartons surtout.

Pour rassurer ceux qui craignent son absence, Pape Thiaw rappelle avoir fait appel à 28 joueurs pour la CAN. "J'aurais préféré jouer la finale avec mon capitaine. Mais il est blessé et a écopé d'un carton jaune, qui le prive de la finale. Le connaissant, avec son état d'esprit, le plus important était de gagner", a-t-il dit, ajoutant : "D'autres joueurs sont là. Espérons que nous le (Kalidou Koulibaly) rendrons fier le 18 janvier."

Le technicien sénégalais s'est réjoui de la mobilisation des supporters. "Jouer contre une équipe comme l'Égypte, qui sait défendre et est habituée à cette phase de la compétition, nécessitait le soutien de nos supporters. Ils nous ont poussés à la victoire. Cela nous a permis d'aller la chercher. Bravo à eux. Qu'ils continuent de nous soutenir", a dit Thiaw.

Le Sénégal, qui s'est qualifié pour la quatrième fois en finale de la CAN, va rencontrer le Maroc, dimanche à 19 h 00 GMT, à Rabat.