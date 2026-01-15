Congo-Kinshasa: Des milliers d'enfants privés de leurs droits à la suite de l'insécurité en Ituri

Des milliers d'enfants sont privés de leurs droits à la suite de l'insécurité en Ituri, 17 ans après l'adoption de la loi portant protection de l'enfant.

Le point focal des encadreurs des enfants, David Kalume, a livré cette information le week-end dernier lors d'un point de presse à Bunia. Selon le Comité provincial des enfants en Ituri, certains enfants sont enrôlés de force dans des groupes armés ou utilisés comme boucliers humains dans les zones affectées par les conflits.

Dans les centres urbains et les zones minières, d'autres sont victimes d'exploitation économique et soumis à des travaux pénibles au profit d'entreprises et de particuliers. Même dans les écoles et les églises, pourtant censées les protéger, les droits des enfants continuent d'être bafoués.

Certains enfants de la province sont accusés de sorcellerie et subissent des violences physiques, voire des flagellations. Le Comité provincial des enfants appelle à une implication accrue de tous les acteurs pour vulgariser et appliquer effectivement la loi.

En RDC, l'enfant est protégé par la loi mais trop souvent abandonné dans la pratique. Protéger l'enfant n'est ni une option ni une faveur, mais une obligation légale, morale et nationale. La restauration de l'autorité de l'État constitue une priorité absolue pour garantir la protection des droits des enfants en Ituri, ajoute la même source.