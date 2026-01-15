Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 15 janvier 2026

revue de presse

CAN 2025: Le Maroc écarte le Nigeria au bout de la nuit et rejoint le Sénégal en finale

Le Maroc a arraché son billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations en dominant le Nigeria dans une demi-finale qu’il a dominé. Le pays organisateur a dû recourir aux tirs au but pour se débarrasser de Super Eagles méconnaissables.

Comme attendu et sans surprise, la finale de la CAN 2025 opposera dimanche les Lions de l’Atlas aux Lions du Sénégal pour une 2ème couronne continentale pour l’une ou l’autre équipe. (Source Sport News Africa)

Présidentielle en Ouganda : Un vote sous tension, entre fracture générationnelle et test de confiance

Quelque 21,6 millions d’électeurs sont appelés aux urnes en Ouganda où les bureaux de vote ont ouvert pour les élections générales ce jeudi 15 janvier. Le président sortant Yoweri Museveni, qui a pris le pouvoir en janvier 1986, il y a un peu plus de quarante ans, brigue un septième mandat face à sept candidats dont son principal rival, l’opposant Bobi Wine. L’ONU et Amnesty International ont mis en garde contre un climat de répression et de restrictions, alors que le régime a coupé l’accès à l’internet et renforcé son dispositif sécuritaire. (Source RFI)

Cobalt, nickel, manganèse : Le Cameroun relance le gisement stratégique de Nkamouna-Lomié

Après avoir repris la main sur le permis d’exploitation détenu depuis 2003 par Geovic Cameroon, l’État camerounais, via la Société nationale des mines (Sonamines), remet officiellement sur le marché l’un de ses dossiers miniers les plus emblématiques. Objectif : trouver des partenaires capables de financer et d’industrialiser, enfin, le projet polymétallique de Nkamouna-Lomié, dans la région de l’Est.

En février 2025, un décret présidentiel a acté le retrait du permis d’exploitation minière n°33 (cobalt, nickel et substances connexes) attribué à GEOVIC CAMEROON S.A., mettant fin à une longue séquence de reports et de relances avortées autour du gisement de Nkamouna-Lomié. (Source Afrik.com)

L’Union européenne retire l’Afrique du Sud de sa liste des pays à haut risque

L’Union européenne a officiellement retiré l’Afrique du Sud de sa liste des juridictions à haut risque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette décision, actée par la Commission européenne, marque la fin d’une période de défiance financière et constitue une victoire diplomatique et économique majeure pour Pretoria.

Cette radiation fait suite à une évaluation concluant que l’Afrique du Sud a suffisamment renforcé son cadre juridique et opérationnel pour combler les « carences stratégiques » précédemment pointées du doigt. La Commission a notamment salué les progrès réalisés dans les dispositifs de prévention, de contrôle et de répression. Le pays rejoint ainsi le Burkina Faso, le Mali, le Mozambique, le Nigeria et la Tanzanie, également retirés de la liste, signe d’un mouvement de réforme à l’échelle du continent. (Source Africapresse)

Lesotho : La Chine soutient la modernisation agricole et énergétique

Le Lesotho et la Chine renforcent leur partenariat économique. En visite officielle à Maseru les 10 et 11 janvier 2026, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a réaffirmé avec les autorités lesothanes une volonté commune : transformer la coopération bilatérale en résultats concrets pour le développement. Au cœur des échanges, l’agriculture, secteur stratégique pour ce royaume enclavé d’Afrique australe, encore riche de potentialités inexploitées. (Source Africa 24)

Statistiques en Afrique : Le Togo cède les rênes d'AFRISTAT à la Guinée équatoriale

Après deux années à la tête du Conseil des Ministres de l'Observatoire Économique et Statistique d'Afrique subsaharienne, le Togo s'apprête à transmettre le flambeau à la Guinée équatoriale.

Créé en1993, AFRISTAT est une organisation intergouvernementale qui regroupe 22 États africains.

Basée à Bamako au Mali, cette institution a pour mission de renforcer les capacités statistiques de des pays membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales. En d'autres termes, l’Observatoire œuvre au développement et à la fiabilité des systèmes statistiques nationaux, indispensables à l'élaboration de politiques publiques éclairées et à l'évaluation des performances économiques des pays du continent. (Source Togonews)

Assemblée législative de Transition: Les lois portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle et « Faso Bu Kaoore » adoptées

L’Assemblée législative de transition (ALT) a adopté le projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle et celui portant « Faso Bu Kaoore » le mercredi 14 janvier 2025 à Ouagadougou.

Après près de six heures de débat, le projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle et le projet de loi portant « Faso Bu Kaoore » ont été adoptés par les députés de l’Assemblée législative de transition (ALT). La plénière s’est déroulée sous la présidence du Président de l’ALT, Ousmane Bougouma, dans la journée du mercredi 14 janvier 2025 à Ouagadougou.

Selon le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, l’adoption du projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle est inédite (Source Sidwaya)

Église catholique : Mise en place du Tribunal ecclésiastique de première instance de Libreville

L’Église catholique au Gabon franchit une étape importante dans l’organisation de son appareil juridictionnel avec l’érection du Tribunal ecclésiastique diocésain de première instance de Libreville. Cette juridiction canonique est instituée par décret de l’Archevêque métropolitain de Libreville, Jean Patrick Iba-Ba conformément aux dispositions du Code de droit canonique en vigueur.

Par cet acte, l’archidiocèse se dote d’un organe permanent compétent pour connaître, juger et trancher les causes relevant du droit de l’Église, notamment en matière matrimoniale, disciplinaire et administrative, dans le respect des normes canoniques. (Source GabonMediaTime)

L’Éthiopie accélère la modernisation de son réseau routier pour soutenir la croissance et transformer le quotidien des habitants.

Les actions engagées portent sur la réalisation de nouvelles autoroutes, de routes rurales et d’axes urbains, ainsi que sur la réhabilitation des infrastructures déjà en place.

Ces projets permettent de raccourcir les temps de déplacement, de renforcer la sécurité routière et de réduire les coûts de transport, améliorant ainsi l’accès aux établissements scolaires, aux services de santé et aux marchés de proximité.

En faisant du développement et de l’entretien du réseau routier une priorité, le gouvernement éthiopien soutient l’industrialisation, le secteur agricole et le dynamisme des entreprises locales. (Source Ethiopian News Agency)

Énergie - Madagascar pose des conditions aux investisseurs

Madagascar est ouvert aux investissements, mais pas à n’importe quelles conditions. Le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République, l’a affirmé hier lors de la Semaine du développement durable à Abu Dhabi, devant des investisseurs internationaux et des représentants de gouvernements étrangers. Depuis cette tribune, il a présenté les grandes lignes de la politique énergétique du pays, axée sur la durabilité, la responsabilité et l’efficacité des investissements.

Parmi les exigences formulées, le colonel Randrianirina a précisé trois conditions majeures pour tout projet énergétique : le respect des normes environnementales internationales, l’application de standards techniques éprouvés, ainsi qu’une intégration respectueuse des communautés locales. (Source L'Express de Madagascar)