Congo-Kinshasa: Les travaux de réfection de l'Athénée royal de Kananga piétinent

Les travaux de réfection de l'Athénée royal de Kananga piétinent.

Le député national Marcel Tshipepele Ntumba a fait ce constat à l'issue d'une ronde effectuée ce mardi dans l'enceinte de ce complexe scolaire, dans le cadre de ses vacances parlementaires.

Cet élu de Kananga promet de saisir la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale afin que ces travaux s'achèvent et que les bâtiments soient opérationnels. Les élèves de cette école de Kananga ont été délocalisés en attenant la fin de ces travaux.

Le complexe Athénée Royal de Kananga, qui abrite plus de cinq écoles pour plus de 15 000 élèves, est sous menace des têtes d'érosions ayant déjà englouti des habitations de quartier Kamayi.