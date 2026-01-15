Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour la mise en place du dialogue Gouvernement-Parlement

Le ministre d'État aux Relations avec le Parlement, Guy Loando Mboyo, insiste sur la nécessité d'instaurer un dialogue institutionnel entre le Gouvernement et le Parlement.

Il a formulé cette requête mercredi 14 janvier, lors d'une cérémonie réunissant des membres du Gouvernement, des secrétaires généraux des ministères sectoriels et des experts techniques, à Kinshasa.

Guy Loando a également mis en avant l'importance de la redevabilité publique, conformément à la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi.

Il a rappelé que les préoccupations de la population, portées par les élus à travers les rapports parlementaires, appellent un traitement rigoureux et un suivi méthodique afin de produire des réponses concrètes au bénéfice des citoyens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A cette occasion, il a lancé les travaux de suivi du niveau d'exécution des recommandations parlementaires adressées à l'Exécutif. Le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement, Jean Masial, a salué le leadership et l'engagement du ministre d'État, initiateur de cette activité stratégique.

« Il est question que les missionnaires et les points focaux des ministères sectoriels soient déployés sur le terrain pour vérifier le niveau d'exécution des recommandations adressées au Gouvernement par les deux chambres du Parlement », a-t-il déclaré.

Pour Jean Masial, cette cérémonie revêt une portée institutionnelle majeure, car elle s'inscrit au cœur du fonctionnement harmonieux et de la vitalité de la démocratie.

A travers le lancement de ces travaux, le Gouvernement et le Parlement réaffirment leur volonté de renforcer leur collaboration, dans le respect des prérogatives constitutionnelles de chaque institution. Ces deux institutions se proposent de consolider une gouvernance fondée sur le dialogue, la responsabilité et l'efficacité institutionnelle.