Afrique: Dakar - Liesse populaire aux HLM Grand Yoff et au CICES après la victoire des Lions face à l'Égypte

Une liesse populaire a gagné, mercredi soir, les rues des HLM Grand Yoff et de CICES Foire, deux quartiers de Dakar, après la victoire des Lions (1-0) face à l'Égypte en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Dès le coup de sifflet final, des centaines de supporters sont sortis dans les artères principales, tenant des drapeaux et klaxonnant à bord de voitures et de motos, dans une ambiance festive marquée par des chants, des danses et des slogans à la gloire de l'équipe nationale.

"Aller Nianthio, Nianthio... merci Sadio ! et Sénégal ", scandaient des supporters composés d'hommes, de femmes et d'enfants, tous âges confondus, courant sur la chaussée, en hommage à Sadio Mané, auteur de l'unique but de la rencontre à la soixante-dix-huitième minute de jeu.

Aux HLM Grand Yoff, l'euphorie était palpable, avec des jeunes et des familles rassemblés jusque tard dans la nuit pour célébrer cette qualification en finale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des scènes similaires ont été observées à CICES Foire, où la circulation a été momentanément ralentie par des attroupements de supporters.

Plusieurs d'entre eux provenaient de la fan-zone installée à l'intérieur de la Foire internationale de Dakar, dans le cadre des activités qui ont pris fin le week-end dernier.

Pour de nombreux fans rencontrés sur place, cette victoire face à l'Égypte, rival historique du Sénégal, symbolise la détermination et la maturité d'un groupe résolument tourné vers un nouveau sacre continental.

Les Lions de disputeront ainsi la finale de la CAN, dimanche prochain, suscitant déjà un immense espoir et une forte mobilisation populaire à travers le pays.