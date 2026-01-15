Afrique: CAN 2025 - Thiaw espère encore profiter longtemps du talent de Sadio Mané

Tanger — L'attaquant des Lions, Sadio Mané, est "le meilleur joueur d'Afrique de tous les temps", a déclaré, mercredi, à Tanger, le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, qui espère que le pays pourra encore profiter de son talent pendant plusieurs années.

L'international sénégalais de football, buteur et meilleur joueur de la demi-finale Sénégal-Égypte, a laissé entendre qu'il pourrait disputer, dimanche prochain, son dernier match en Coupe d'Afrique des nations (CAN), après la qualification du Sénégal en finale de la CAN 2025.

"La seule chose que je peux dire, c'est qu'on a besoin de lui, le Sénégal a besoin de lui. Il l'a encore montré ce soir. Espérons que nous aurons encore des années avec lui. Pour moi, Sadio Mané est le meilleur joueur d'Afrique de tous les temps", a déclaré Pape Thiaw en conférence de presse.

Selon le technicien sénégalais, un joueur du calibre de Sadio Mané "ne se trouve pas tous les jours". "Il faut que nous en profitions. J'espère que ce ne sera pas sa dernière finale. Il y a d'autres compétitions qui arrivent. Nous verrons bien", a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Âgé de 33 ans, Sadio Mané a été convoqué pour la première fois en équipe nationale le 25 mai 2012, à l'occasion d'un match amical contre le Maroc.

Outre l'édition en cours, l'attaquant sénégalais a pris part aux Coupes d'Afrique des nations 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023.