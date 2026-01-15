Tunisie: Sabri Lamouchi nommé sélectionneur des Aigles de Carthage (Porte-parole FTF)

TUNIS — La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé ce mercredi la nomination de Sabri Lamouchi au poste de sélectionneur de l'équipe nationale.

Le Franco-Tunisien de 54 ans succède à Sami Trabelsi, limogé avec l'ensemble de son staff technique après l'élimination des "Aigles de Carthage" en huitièmes de finale de la CAN 2025 au Maroc face au Mali. Dans une déclaration à la TAP, le porte-parole de la FTF, Moez Mestiri, a fait savoir que le contrat de Lamouchi, conclu "sur la base d'objectifs", court dans un premier temps jusqu'au 31 juillet 2027. "Le bureau fédéral procédera à une évaluation du travail du technicien et, si les résultats sont satisfaisants, le contrat sera prolongé jusqu'au 31 juillet 2028", a-t-il ajouté.

Le nouveau sélectionneur aura toute latitude pour constituer son propre staff technique, avec une recommandation de l'instance nationale du football d'intégrer des techniciens tunisiens. Lamouchi, ancien international français, dispose d'une large expérience sur les bancs. Il a notamment dirigé la Côte d'Ivoire (2012-2014), El-Jaish du Qatar (2014-2015), le Stade Rennais (2017-2018), le club anglais de Nottingham Forest (2019-2020), Al Duhail SC (2020-2021), Cardiff City (2022-2023) et plus récemment les clubs saoudiens d'Al-Riyadh (2024) et d'Al-Diriyah (2025).