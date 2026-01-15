Afrique: Richard-Toll - La victoire des Lions célébrée dans une ambiance de fête

Richard-Toll — Une immense liesse populaire a envahi les rues de Richard-Toll (sud) mercredi, après la victoire de l'équipe nationale de football du Sénégal face à l'Égypte (1-0) sur un but de Sadio Mané à la 78ème minute, offrant ainsi une nouvelle qualification des Lions en finale.

Dès le coup de sifflet final, des supporters venus des différents quartiers de la ville ont massivement convergé vers le rond-point de la Cité des Cadres, devenu l'épicentre des célébrations.

Jeunes, femmes et enfants, drapés aux couleurs nationales, ont exprimé leur joie dans une ambiance festive marquée par des chants, des danses et des cris de victoire.

Vêtus de maillots de l'équipe nationale, arborant des drapelets, des brassards et autres accessoires aux couleurs vert-jaune-rouge, les supporters ont envahi les artères principales, transformant le rond-point en un véritable lieu de communion populaire autour des Lions.

"Dorantinaanou Égypte" (on a encore battu l'Egypte !), a lancé avec enthousiasme une supportrice, rappelant que les Lions ont une nouvelle fois dominé la sélection égyptienne.

La jeune femme, Fatima, dont le prénom était floqué au dos de son maillot, n'a pas caché son émotion.

"Sadio Mané nous a encore sauvés. Il a répondu présent au moment décisif", a-t-elle déclaré, le sourire aux lèvres.

À quelques mètres de là, Amadou, habitant du quartier de Khouma Yakka Sabar, a insisté sur la nécessité de mettre en place une fan-zone pour la finale.

"Il est temps que nous nous retrouvions pour fêter le football ensemble. La finale, c'est la fête, nous devons la vivre collectivement", a-t-il affirmé.

La célébration de la victoire s'est étendue bien au-delà du rond-point de la Cité des Cadres. A l'ouest de ce carrefour stratégique jusqu'au tableau de sortie de la ville, au quartier Ndiao, la circulation a connu de fortes perturbations pendant près d'une heure.

Des milliers de personnes ont occupé la chaussée, ralentissant considérablement le trafic automobile.

Malgré ces désagréments, l'ambiance est restée globalement bon enfant avec une forte présence de chants et de messages de soutien à l'équipe nationale, désormais tournée vers la finale que de nombreux supporters espèrent vivre dans une ferveur encore plus grande.