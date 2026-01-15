Afrique: Victoire des Lions contre l'Egypte - Le président Diomaye Faye félicite les Lions après leur victoire face aux pharaons

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses chaleureuses félicitations à l'équipe nationale du Sénégal à la suite de sa victoire face à l'Égypte, synonyme de qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Au terme d'un match intense et parfaitement maîtrisé, les Lions ont su faire preuve de rigueur tactique, de solidarité et de sang-froid pour venir à bout d'un adversaire historique du football africain. Une performance saluée au plus haut sommet de l'État.

Dans un message de félicitations partagé sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a tenu à rendre hommage à l'engagement et au sérieux des joueurs : « Je félicite nos Lions qui, par un match sérieux et maîtrisé, ont écarté l'Égypte et décroché leur place en finale de la Coupe d'Afrique. »

Conscient de l'enjeu de la dernière marche vers le sacre continental, le président Diomaye Faye a encouragé les champions d'Afrique en titre à maintenir le même niveau d'exigence et de concentration pour la finale :

« À une marche de la consécration, poursuivez avec la même lucidité, la même discipline et le même esprit collectif, pour offrir au Sénégal une nouvelle étoile et une fierté partagée par toute la Nation. »