Afrique: CAN 2025 - Diatta et Niakhaté saluent une victoire 'méritée' du Sénégal face à l'Égypte

Tanger — Les internationaux sénégalais Krépin Diatta et Moussa Niakhaté se sont réjouis de la qualification du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, estimant que leur équipe a largement mérité de passer au vu de la prestation et de la "maitrise collective" du jeu.

"Dans le contenu, nous avons été dominants du début à la fin. C'est une victoire largement méritée. L'Égypte est une grande équipe. Elle l'a montré en sortant la Côte d'Ivoire, qui a payé de ses erreurs défensives. C'est ce que nous avons rectifié. Nous nous sommes bien couverts défensivement", a-t-il expliqué en zone mixte, après la qualification en finale de CAN.

Selon le joueur de Monaco, les Lions savaient qu'ils auraient la maîtrise du ballon. " Défensivement, toute l'équipe a fait le travail et, en attaque, nous avons été cliniques", a-t-il ajouté, rappelant qu'il restait "encore un match pour aller chercher la deuxième étoile".

Krépin Diatta a également profité de l'occasion pour remercier un artiste qui lui a rendu hommage à travers une fresque murale. "Je n'ai rien fait d'extraordinaire pour mériter cela. Je garde la tête sur les épaules", a-t-il confié.

De son côté, le défenseur Moussa Niakhaté s'est réjoui que l'équipe ait atteint l'objectif fixé. "Nous sommes contents parce que l'objectif était de passer en finale. Ce n'était pas évident face à une bonne équipe d'Égypte, mais la performance a été très bonne", a-t-il déclaré.

Il a souligné la maîtrise collective des Lions tout au long de la rencontre. "Nous avons joué notre jeu pendant 90 minutes. Cela s'est traduit par une large possession de balle et une constance dans l'effort", a-t-il relevé.

"Nous avons la chance de jouer en Europe et nous devons représenter, sur et en dehors du terrain, les valeurs du Sénégal. Cette victoire est pour les Sénégalais", a-t-il indiqué.

Interrogé sur une éventuelle préférence pour l'adversaire en finale, Moussa Niakhaté a affirmé ne pas en avoir. "Le Maroc et le Nigeria sont deux grandes équipes. Nous allons rester concentrés sur nos valeurs et nos principes. Ce ne sera pas facile", a-t-il dit.