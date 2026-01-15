Afrique: A la Médina, une ambiance festive accueille la qualification des Lions en finale de CAN 2025

14 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La qualification des Lions en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 a été accueillie dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise par une liesse populaire spontanée, notamment à la Médina, fief affectif d'au moins trois joueurs de l'équipe nationale, a constaté un reporter de l'APS.

A la Médina, quartier populaire de Dakar, les populations sont sorties massivement dans les rues et avenues pour célébrer la victoire des Lions sur les pharaons d'Egypte. Les cris de joie, mêlés au concert de klaxons, rendent encore grouillantes les rues.

De la rue 6 jusqu'à la Gueule Tapée, la circulation est largement perturbée, par le diktat des vrombissements des moteurs de véhicules et de motos.

Certains hommes et femmes, drapés la plupart des couleurs nationales, exultent. D'autres sortent leur smartphone pour immortaliser ces moments.

Des matériels de sonorisation spontanément installés, diffusent de la musique à la gloire des Lions. Pendant plusieurs minutes, les gens sont restés au dehors.

Certains magasins ont baissé rideaux par mesure de sécurité. D'autres continuent leur activité tout en profitant de l'ambiance au dehors. "Nous sommes vigilants. Cette joie peut être source de clientèle", se réjouit un gérant de restaurant sur une célèbre avenue de la Médina.

"L'ambiance sera plus que doublée dimanche prochain parce que nous allons remporter la finale. La deuxième étoile est à notre portée", crie un supporter, visiblement optimiste.

L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, après sa victoire sur l'Égypte en demi-finale, 1-0, mercredi, au stade Ibn-Batouta de Tanger.

Les Lions ont largement dominé la partie. Ils ont été délivrés par la star Sadio Mané, qui a réussi un tir vicieux à la 78e mn.

Le Sénégal se qualifie pour la quatrième fois en finale de la CAN. Il rencontrera le vainqueur de la demi-finale prévue ce soir, à Rabat, entre le Maroc et le Nigeria.

