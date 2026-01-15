Madagascar: Farafangana - Arrestation d'un présumé trafiquant d'ossements humains

Un homme a été interpellé par les éléments de la Force d'intervention de la Police nationale (FIP) dans la région Atsimo-Atsinanana, le mardi 13 janvier 2026 vers 10 heures du matin, dans le cadre d'une affaire de vol et de tentative de commercialisation d'ossements humains. Les faits se seraient déroulés dans la commune rurale d'Anosivelo, district de Farafangana.

Selon les informations recueillies auprès de la Police nationale, les forces de l'ordre avaient été alertées dès le 11 janvier 2026 par des sources concordantes faisant état d'agissements suspects liés au vol et à la vente envisagée de restes humains dans cette localité. Une opération de surveillance discrète, appuyée par un dispositif de filature et une stratégie d'intervention, a alors été mise en place par les policiers déployés sur le terrain.

Cette action a permis l'arrestation d'un individu présenté comme suspect, au moment où il était en possession des ossements concernés. Lors de l'interpellation, pas moins de 48 ossements humains auraient été découverts en sa possession.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire auraient pris la fuite. Au-delà de cette interpellation, les autorités soulignent avec inquiétude la persistance de ce type de pratique, qui continue d'être signalée dans certaines zones, malgré les opérations de prévention et de répression menées par les forces de sécurité.

De plus, l'utilisation finale de ces ossements humains demeure, à ce stade, inconnue. Ce qui alimente de nombreuses interrogations et renforce la gravité de tels actes, tant sur le plan juridique que moral. Ainsi, l'affaire a été confiée au Service régional de la Police judiciaire (SRPJ) Atsimo-Atsinanana, chargé de poursuivre les investigations afin de faire toute la lumière sur ce dossier et de déterminer les responsabilités de chacun, dans le respect des procédures en vigueur.