Afrique: A Sédhiou Sadio Mané célébré en héros par une liesse populaire

Une marée humaine a envahi les rues de Sédhiou (sud), mardi soir, quelques minutes après le coup de sifflet final du match qui a vu l'équipe nationale du Sénégal décrocher son ticket pour la grande finale de la Coupe d'Afrique des nations, a constaté l'APS.

Dans une ambiance électrique, les populations de Sédhiou ont laissé exploser leur joie, brandissant drapeaux et vuvuzelas à l'effigie de leur fils prodige, Sadio Mané, natif de la région.

Au coeur de cette effervescence, Pape Sonko, qui n'a pas manqué de saluer la rigueur tactique des Lions et surtout la performance exceptionnelle de l'international Sadio Mané.

"C'est lui qui a libéré tout un peuple. Ce but, c'est plus qu'un but, c'est une délivrance", lance-t-tl la voix tremblante d'émotion.

Les rues de la région natale de Mané se sont transformées en un véritable carnaval. Des cortèges improvisés ont sillonné les artères principales, accompagnées de chants patriotiques, de danses du Diambadong et de klaxons ininterrompus.

Les jeunes, drapés aux couleurs nationales, ont exprimé leur fierté de voir l'un des leurs porter haut les couleurs du Sénégal.

"Sadio, c'est notre fierté. Il a grandi ici, il n'a jamais oublié d'où il vient. Ce but, c'est pour tout un pays", confie Awa, une habitante du quartier Julescounda.

Les supporters ont d'ores et déjà annoncé l'organisation d'un grand rassemblement populaire le jour de la finale prévue dimanche prochain à Rabat.

A Sédhiou, les supporters croient fermement que le Sénégal remportera la finale pour s'offrir une deuxième étoile.