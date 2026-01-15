Soudan: Al-Aysar loue l'UNESCO pour le soutien aux projets du secteur culturel et à la restauration des musées

Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khaled Al-Aysir, a salué le rôle important joué par l'UNESCO dans le soutien des projets du secteur culturel, la restauration des musées et des antiquités au Soudan, ainsi que leur équipement avec le matériel nécessaire pour l'inventaire et la documentation.

Il a effectué une visite au siège du bureau de l'UNESCO au Soudan, où il a rencontré le directeur du bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Ahmed Junaid Soroush, en présence des deux sous-ministres, Dr. Graham Abd Al-Qader et Mme Somaya Al-Hadi.

Lors la réunion, le plan des projets futurs entre le ministère et l'UNESCO a été examiné, notamment en ce qui concerne la culture matérielle et immatérielle, l'information, et la réorganisation des priorités dans les domaines de compétence du ministère en culture, information et antiquités.

La réunion a également abordé le soutien aux institutions médiatiques, ainsi que l'élaboration d'un plan consensuel pour renforcer les relations de communication entre les deux parties et la manière de collaborer pour mobiliser un soutien afin de réhabiliter les institutions détruites par la guerre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de la visite, l'UNESCO a présentée aux appareils et équipements nouveaux que le ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme a promis en soutien aux projets d'archivage et de documentation liés au secteur culturel, aux musées et aux monuments, comme l'avait promis précédemment le ministre.