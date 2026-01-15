Afrique: Sadio Mané - 'Je suis content de jouer ma dernière finale de CAN'

L'international sénégalais de football Sadio Mané, buteur et meilleur joueur de la demi-finale Sénégal-Égypte, a laissé entendre qu'il jouera, dimanche prochain, son dernier match en Coupe d'Afrique des nations (CAN).

"Je suis content de jouer ma dernière finale de CAN avec le Sénégal", a annoncé Mané lors de la conférence de presse donnée par les Lions du Sénégal après leur qualification en finale de la CAN 2025.

Le Sénégal a battu l'Égypte, 1-0. Les Lions ont largement dominé la demi-finale. Ils ont été délivrés par Sadio Mané, qui a réussi un tir vicieux à la 78e mn.

"Une finale, nous savons comment la jouer. Comme on dit, une finale ne se joue pas mais se gagne. Personnellement, je suis très heureux de jouer ma dernière finale [de Coupe d'Afrique des nations]", a déclaré Sadio Mané.

Âgé de 33 ans, il a été convoqué pour la première fois en équipe nationale, le 25 mai 2012. C'était une rencontre amicale contre le Maroc.

Outre l'actuelle édition de la CAN, Mané a participé à celles de 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023.

L'Égypte est l'une des meilleures équipes d'Afrique, a-t-il dit, ajoutant : "Aujourd'hui, elle l'a prouvé encore. Ça n'a pas été facile pour [les Pharaons d'Égypte] de faire un long voyage d'Agadir à Tanger et de livrer un bon match de demi-finale. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe."

Sadio Mané s'est réjoui d'avoir marqué le but décisif de la qualification du Sénégal en finale de la CAN 2025. "En tant qu'attaquant, on entame toujours un match avec l'espoir de marquer. Mais même si je ne marque pas, le plus important reste la victoire. Bien sûr, si je marque, je suis content", a dit le double lauréat du trophée du Joueur africain de l'année (2019 et 2022).

"La moindre erreur commise devant des joueurs comme Salah et Marmoush allait être payée cash", a commenté Sadio Mané. "Nous avons joué en bloc et ensemble, pour ne leur laisser aucune chance."

Mané estime que toutes les équipes de la CAN 2025 ont de bons effectifs. "Nous savons que la finale ne sera pas facile. La CAN est la compétition la plus compliquée du monde", a-t-il affirmé.

Le Sénégal, qualifié pour la quatrième fois en finale de la CAN, va rencontrer le vainqueur de la demi-finale de ce soir, à Rabat, entre le Maroc et le Nigeria. La finale aura lieu dimanche à 19 h 00 GMT, à Rabat.