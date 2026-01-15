Afrique: Ziguinchor - Liesse populaire après la victoire des Lions face à l'Égypte

Ziguinchor — Une vague de liesse populaire a envahi les rues de Ziguinchor, où des supporters et inconditionnels de l'équipe nationale de football ont célébré avec ferveur la qualification des Lions en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, à la suite de la victoire du Sénégal face à l'Égypte (1-0) en demi-finale, a constaté le correspondant de l'APS.

Dans la capitale du Sud, klaxons, chants, cris de joie et pétards ont rythmé un soir de célébration intense, traduisant l'attachement profond des populations à l'équipe nationale.

Dès le coup de sifflet final, une marée humaine a envahi les principales artères de la ville, notamment autour du rond-point Émile Badiane, de l'avenue Jean-Paul II et des quartiers de Lyndiane, Santhiaba Kandialang et Castor.

Jeunes, femmes, adultes et personnes âgées, majoritairement drapés de vert-jaune-rouge, ont communié dans une atmosphère électrique, entre danses improvisées et slogans à la gloire des Lions.

Arborant fièrement des drapeaux nationaux, des maillots de l'équipe nationale et des bandeaux aux couleurs du Sénégal, les Ziguinchorois ont célébré ce succès comme une victoire collective.

"C'est le Sénégal qui gagne, nous avons gagné", lance Abdoulaye Badji, un jeune supporter rencontré vers l'université Assane Seck de Ziguinchor, un drapeau noué autour du cou, le visage peint aux couleurs nationales.

Les motos, décorées, ont formé de longs cortèges bruyants, sillonnant la ville sous les acclamations de la foule.

Sifflets, vuvuzelas, tam-tams et pétards ont accompagné les chants patriotiques scandés en choeur, créant une ambiance de fête rarement observée dans la capitale régionale de la Casamance.

"On attendait ce match avec beaucoup de stress, mais les Lions ont montré leur caractère. Cette victoire est méritée. La prochaine étape, c'est la finale ", se réjouit Amadou Seck , étudiant, venu célébrer avec ses camarades.

Dans plusieurs quartiers, des écrans géants installés pour la retransmission du match sont devenus, après la rencontre, des lieux de rassemblement festif. Les supporters, refusant de rentrer aussitôt chez eux, ont prolongé la fête jusque vers 20 heures, convaincus que l'exploit face à l'Égypte ouvre la voie à un deuxième sacre continental du Sénégal.

Alors que la nuit avançait, les chants continuaient de résonner dans les rues de Ziguinchor, illuminées par les phares, les feux d'artifice artisanaux et les sourires d'un peuple uni derrière ses Lions, plus que jamais décidés à écrire une nouvelle page glorieuse de l'histoire du football sénégalais.

Pour de nombreux observateurs, cette ferveur populaire témoigne, une fois de plus, la place centrale qu'occupe le football dans le coeur des Sénégalais, mais aussi de la capacité du sport à fédérer, au-delà des clivages sociaux et générationnels.