Sénégal: Thiès - Des syndicats appellent au relèvement de l'Hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène au niveau 3

Thiès — La Jonction des luttes And Gueusseum/ Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé (SATSUS), par la voix de son coordonnateur Mballo Dia Thiam, a appelé, mercredi à Thiès, l'État du Sénégal à relever à 3 le niveau de l'Hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène.

"Nous, organisations syndicales réunies au sein de la Jonction des luttes And Gueusseum/ SATSUS, appelons l'État au relèvement de l'Hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène au niveau 3, avec l'affectation d'un pneumologue", a dit Mballo Dia Thiam, lors du dépôt à la gouvernance de Thiès, d'un mémorandum faisant suite à une marche de cette alliance syndicale, dans la capitale du rail.

Pour le syndicaliste, vu la "place centrale" de Thiès, qui abrite une université, la région doit bénéficier d'un hôpital de niveau universitaire, avec toutes les spécialités.

M. Thiam estime aussi que "le plateau technique des centres de santé de Khombole, Thiès, Mékhé, Joal et Pout doit être relevé".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aussi, il a exigé lors de la remise du mémorandum, la "réhabilitation complète" de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane.

Il a aussi plaidé pour l'ouverture officielle de l'hôpital El Hadji Malick Sy de Tivaouane, afin de satisfaire les besoins jugés criants des populations locales en matière de prise en charge médicale.

Compte tenu de la présence d'usines, de sociétés minières, la Jonction des luttes And Gueusseum/SATSUS réclame la "mise en place urgente" d'un centre régional de régulation des urgences (CRU) dans la région de Thiès.

Enfin, elle appelle l'État à une "augmentation substantielle et durable" des fonds de dotation alloués au secteur de la santé dans la région de Thiès, jugés a "notoirement insuffisants".