Afrique: A Génération Foot, la joie et la communion après la qualification des Lions

A l'académie Génération Foot (GF), la qualification des Lions pour leur quatrième finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) a été célébrée dans l'apothéose par les pensionnaires, avec un hommage appuyé à leur "ambassadeur", Sadio Mané.

Loin de l'ambiance d'avant match dans les grandes localités du pays, à Déni Biram Ndao, un calme plat régnait dans les installations de l'académie Génération Foot, à trois heures du coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 entre l'Egypte et le Sénégal.

C'est la pause dans ce centre de formation de football, l'un des meilleurs du Sénégal.

Les pensionnaires, retranchés dans leurs chambres, essayaient de récupérer un peu avant le match Sénégal-Egypte, après les dures séances d'entrainement de la matinée.

Dans ce grenier des sélections sénégalaises depuis quelques années, six anciens pensionnaires sont présents dans le groupe des Lions à la CAN 2025, dont l'attaquant vedette du Sénégal, Sadio Mané.

Il y a aussi Ismaila Sarr, Habib Diallo, Pape Matar Sarr, Cheikh Tidiane Sabaly et Lamine Camara.

Sur place, aucun signe ne montre que l'équipe nationale s'apprête à jouer un match décisif en fin d'après-midi.

Au réfectoire, un grand écran de télévision continue de diffuser les programmes de la Radiodiffusion télévision du Sénégal (RTS, public).

Les clips à la gloire des Lions s'enchaînent dans une salle vide, en attendant les téléspectateurs.

Pendant ce temps, dehors, quelques jeunes du centre de formation se précipitent pour rejoindre les pelouses pour les entraînements.

Casquette vissée à la tête, des plots sous les bras, l'ancien attaquant des Lions Diafra Sakho (12 sélections, 2 buts), en tenue sportive, rejoint ses joueurs sur les nombreuses pelouses vertes et bien entretenues.

Depuis quelques années, l'ancien joueur passé par Metz, Rennes (élite française), West Ham (élite anglaise) et Bursaspor (Turquie), met son expérience au service de son ancienne académie. Il est chargé de l'encadrement des moins de 17 ans.

A GF, tous les jeunes apprentis joueurs travaillent dur pour devenir professionnels, avec l'ambition de rejoindre à terme la Tanière des Lions.

Partenaire du FC Metz, Génération Foot, trois fois champion du Sénégal (2016-2017, 2018-2019 et 2022-2023), est un des grands pourvoyeurs de talents pour les équipes nationales.

En 2022, quatre "ambassadeurs" de GF (Sadio Mané, Ismaila Sarr, Habib Diallo et Pape Matar Sarr) avaient participé au premier sacre des Lions à la CAN.

Pour l'édition 2025 qui se poursuit au Maroc, deux autres talents, Lamine Camara et Cheikh Tidiane Sabaly, ont rejoint la tanière et visent une place en finale.

Natif de Saint-Louis, Rawane Wade, 14 ans, est dans la catégorie des moins de 15 ans et n'a qu'un seul rêve : devenir professionnel et porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal.

"Je veux devenir professionnel et suivre les pas de mes devanciers ici, comme Sadio Mané et Ismaila Sarr", lâche l'attaquant en herbe.

Lui emboîtant le pas, son partenaire de la même catégorie, Olivier Diompy, originaire de Keur Massar (banlieue dakaroise), nourrit le même rêve.

Assis dans une discipline militaire, en tenue de sport bleu, les pensionnaires de GF ont les yeux rivés sur l'écran géant.

Ils sont concentrés sur la prestation des Lions, sous l'oeil vigilant des encadreurs, dont l'expérimenté technicien Bassouaré Diaby, directeur de l'académie.

Des applaudissements viennent par moments perturber la quiétude de cette fan-zone un peu spéciale.

La sortie du défenseur Kalidou Koulibaly pour blessure et la nette domination des Lions sont commentées par les joueurs de GF. Les accélérations de Sadio Mané sont encouragées à coup de "Allez Nianthio".

A la mi-temps, chacun, à sa manière, essaie d'analyser et de prédire la suite de la rencontre. Les pensionnaires, après une petite collation, rejoignent tous leur place pour la deuxième mi-temps.

La tension continue de monter à mesure que s'égrènent les minutes. Les cris d'un groupe suivant le match sur un smartphone viennent délivrer tout ce beau monde à la 77e minute.

Les académiciens explosent de joie avec ce but de Sadio Mané, un ancien pensionnaire de leur académie considéré comme une légende et un sauveur.

Pendant cinq minutes, danses, chansons populaires ont rythmé la fan-zone. Une ambiance est indescriptible comme dans les gradins du stade Ibn Batuta de Tanger. Certains ne suivent même pas la fin de la rencontre à force de jubiler et de remercier la star Sadio Mané.

"C'est une fierté, Sadio Mané. Ici, nous voulons suivre son parcours", affirme Mame Boye Diallo, membre de l'équipe professionnelle.

"Il est l'âme de cette sélection", affirme le jeune joueur. Comme son camarade, Pape Omar Ndoye rappelle que l'ancien pensionnaire GF agit comme un leader, un modèle à suivre.

Le coup de sifflet final est accompagné par des cris de joie, les apprentis footballeurs chantant et dansant comme les fans des grands clubs.

Mais malgré la fête, les jeunes académiciens rangent les chaises et retournent dans leurs différents pavillons, chantant et commentant la victoire du Sénégal sur l'Egypte (1-0).

Dimanche, ils vont à nouveau se retrouver pour suivre ensemble la finale en espérant une deuxième étoile pour le Sénégal.

Mais plus que tout, ils espèrent, comme en 2022, que Sadio Mané sera encore le héros de la nation.