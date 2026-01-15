Madagascar: Le directeur général de la société nationale d'électricité et d'eau, la JIRAMA, Ron Weiss, remplacé

Après quelques mois de contestations internes et de pressions, le directeur général de la société nationale d'électricité et d'eau, la JIRAMA, Ron Weiss, a fini par être remplacé. La décision a été prise par le conseil d'administration de la JIRAMA, le 12 janvier 2026, de nommer le général Hajatiana Rasolomanana directeur général par intérim.

P.i, dites-vous ?

Rideau donc sur 20 mois de mission pour le directeur général sortant. Le nouvellement nommé DG par intérim est issu des communs des mortels, subissant les impacts de la pénurie d'eau et des coupures d'électricité, pour avoir été privé d'eau à son domicile pendant 218 jours, rien qu'en 2025, a-t-il confié. Le voici maintenant de l'autre côté de la barrière, vivant le défi de l'intérieur en occupant le poste de directeur général, fût-ce pour un intérim.

Le départ du désormais ancien DG de la JIRAMA était, depuis un temps, réclamé par les employés de la société nationale d'électricité et d'eau. Les voilà donc qui doivent être satisfaits, car le DG a été éjecté de son siège.

Celui qui assure l'intérim aura la lourde tâche de faire bouger les choses de manière significative. Le défi est grand, et les initiatives d'innovation et d'assainissement, aussi bien sur le plan financier que dans d'autres domaines au sein de la JIRAMA, ne sont certainement pas un long fleuve tranquille.

Car si tel était le cas, les précédents DG auraient déjà réussi la mission de redresser la société et de venir à bout de ses failles abyssales, aussi bien sur le plan financier qu'en matière de qualité de service.

De leur côté, les usagers espèrent un réel « fanavaozana ». Autrement dit, un changement majeur en matière d'alimentation en eau et en électricité, leur seule préoccupation. Spectateurs externes, ils s'estiment en droit de bénéficier enfin de services de qualité. Le nouveau DG par intérim, sans être un magicien, devra faire ses preuves. Rapidement.