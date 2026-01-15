Afrique de l'Ouest: L'offre de crédit se réduit

Les institutions de microfinance affichent des résultats contrastés au premier semestre 2025, avec une hausse significative des dépôts mais un recul préoccupant de l'offre de crédit.

Si les dépôts ont enregistré une progression de 2,7%, atteignant 11,9 milliards de Fcfa, l'encours des crédits a connu une baisse de 1,9%.

Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la hausse des dépôts témoigne du dynamisme des activités économiques dans le secteur privé et d'une culture de l'épargne solidement ancrée dans les habitudes des Togolais.

Cependant, la contraction de l'offre de crédit soulève des interrogations. Cette tendance traduit une approche prudente adoptée par les établissements financiers face aux risques d'insolvabilité. Si cette stratégie vise à préserver la stabilité économique et financière du pays, elle se fait au détriment des petites et moyennes entreprises du secteur privé, qui peinent à obtenir les financements nécessaires au développement de leurs activités.

Cette situation contraste avec les performances observées dans d'autres pays de l'espace UEMOA. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin affichent des augmentations de l'encours des crédits pouvant atteindre 3,4% au cours du deuxième trimestre 2025, démontrant une dynamique plus favorable à l'investissement productif.

Malgré tout, la microfinance reste un acteur incontournable de l'inclusion financière.

Le secteur compte aujourd'hui 70 institutions reconnues et disposant d'une licence en bonne et due forme.