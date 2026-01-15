Kenya: Mamy Eyewear reçoit le soutien d'Ikemori Venture Support au Japon

La start-up kenyane Mamy Eyewear, spécialisée dans la vente au détail de produits optiques, a obtenu un investissement stratégique de la part du family office japonais Ikemori Venture Support, alors qu'elle cherche à étendre sa présence en Afrique de l'Est.

Le montant du financement n'a pas été divulgué. Mamy Eyewear a déclaré que l'investissement soutiendra la croissance régionale et renforcera les opérations alors que la demande de services de soins oculaires abordables augmente dans la région.

Fondée pour remédier à l'accès limité à des lunettes de qualité, Mamy exploite un modèle de vente au détail verticalement intégré qui combine des tests oculaires en magasin, la conception de montures et une livraison rapide. L'entreprise propose des examens de la vue gratuits, assistés par l'IA, et fournit des lunettes de vue en deux heures seulement, à partir de 15 dollars.

Le fondateur et directeur général Antoine Drouet a déclaré que le partenariat apportait à la fois des capitaux et une expertise stratégique dans les entreprises de consommation et de vente au détail. Ikemori Venture Support se concentre sur les entreprises technologiques et de consommation à fort impact en Afrique et en Asie.

Mamy Eyewear exploite un réseau de magasins d'optique modernes et utilise une approche directe au consommateur pour réduire les coûts et améliorer la rapidité du service. L'entreprise a déclaré que ce modèle lui permettait de s'agrandir tout en maintenant un prix abordable et une qualité constante.

Points clés à retenir

Les soins oculaires restent insuffisants dans une grande partie de l'Afrique, où des millions de personnes n'ont pas accès à des lunettes abordables malgré la croissance des populations urbaines et l'augmentation de l'utilisation des écrans. Les services optiques traditionnels sont souvent lents, coûteux et fragmentés. Des startups comme Mamy Eyewear utilisent la technologie de la vente au détail et l'intégration verticale pour combler ce fossé. En contrôlant les tests, la production et la distribution, les entreprises peuvent réduire les prix et améliorer les délais d'exécution, ce qui rend les soins ophtalmologiques plus accessibles aux consommateurs du marché de masse.

L'intérêt des family offices asiatiques reflète l'augmentation des investissements transfrontaliers dans les entreprises africaines de santé grand public. Les investisseurs sont attirés par les modèles qui combinent des services essentiels avec une économie unitaire claire et un potentiel d'expansion régionale. L'Afrique de l'Est s'est imposée comme un terrain d'essai essentiel pour ces modèles en raison de la densité de ses centres urbains et de l'amélioration de son infrastructure de vente au détail. Si l'exécution se maintient, Mamy Eyewear pourrait devenir une plateforme régionale de soins ophtalmologiques, positionnant la vente au détail de produits optiques comme une opportunité de croissance dans le domaine de la santé et de la consommation.