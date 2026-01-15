Madagascar: Herintsalama Rajaonarivelo - Le PM lance une offensive contre les agents fantômes

15 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo affiche une ligne ferme face aux dérives constatées dans l'administration publique. « Les agents fantômes et les fonctionnaires percevant indûment des salaires n'auront plus leur place », insiste-t-il. En plus de la mise à jour des bases de données, des contrôles physiques seront désormais effectués afin de vérifier la présence effective des agents de l'État.

Élargissement progressif

Cette décision s'inscrit dans une volonté d'assainir la gestion des ressources humaines et de mettre fin aux pertes financières liées aux irrégularités administratives. Le chef du gouvernement souligne que « cette réforme vise à rétablir la crédibilité de l'administration publique et à renforcer la bonne gouvernance au service des citoyens ».

Les secteurs de la santé et de l'éducation ne sont toutefois pas concernés par cette mesure. Les agents de ces départements ont déjà fait l'objet d'un recensement biométrique, garantissant la fiabilité des données existantes. Cette expérience servira de référence pour l'élargissement progressif du dispositif à d'autres services publics.

