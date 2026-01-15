Kenya: Le pôle technologique Royaume-Uni-Kenya soutient une nouvelle initiative visant à stimuler le capital de départ

Le UK-Kenya Tech Hub s'est associé à Viktoria Ventures et à des acteurs de l'écosystème local pour lancer Startup 360 Connect, une initiative visant à renforcer le pipeline d'investissement précoce du Kenya en reliant les fondateurs, les investisseurs et l'accès au marché.

Le programme réunit Viktoria Ventures, Anza Village et POV pour combler les lacunes en matière d'investissement providentiel et de préparation des fondateurs. Le programme Startup 360 Connect Angel Leads, mis en oeuvre par Viktoria Ventures, se concentre sur la formation des investisseurs providentiels et la mise en place d'une syndication structurée.

Les participants reçoivent une formation pratique à l'évaluation des transactions et à la formation de syndicats et s'engagent à investir 1 000 dollars chacun dans un syndicat d'investissement à la fin du programme. Les décisions d'investissement sont prises collectivement par les membres du syndicat.

La formation des fondateurs est assurée par la Startup School Kenya, dirigée par Anza Village en collaboration avec le UK-Kenya Tech Hub et des partenaires industriels. Les startups qui sortent du programme entrent directement dans le pipeline Angel Leads, reliant la préparation des fondateurs au déploiement des capitaux.

L'initiative comprend également le pilier GrowthPath de POV, qui expose les startups et les investisseurs à la dynamique d'entrée sur le marché britannique.

Le programme Angel Leads se déroulera de février à juin 2026, les candidatures étant ouvertes jusqu'au 30 janvier.

Points clés à retenir

Startup 360 Connect reflète un changement dans l'écosystème technologique du Kenya, qui est passé d'un soutien limité aux fondateurs à une formation équilibrée du capital. Alors que la création de startups s'est accélérée, le capital de départ est resté à la traîne, laissant de nombreuses entreprises sous financées après une première traction. En combinant la formation des investisseurs, l'engagement obligatoire de capitaux et une réserve de fondateurs prêts à investir, le programme vise à passer de la sensibilisation à l'exécution. Le modèle d'engagement à 1 000 dollars abaisse les barrières à l'entrée tout en encourageant une syndication disciplinée.

Le lien avec le Royaume-Uni ajoute une dimension transfrontalière, en aidant les investisseurs et les fondateurs à comprendre les voies de l'expansion internationale sans dépendre uniquement des capitaux étrangers. Cette approche renforce l'appropriation locale tout en maintenant la connectivité mondiale. En cas de succès, Startup 360 Connect pourrait servir de modèle à d'autres marchés africains cherchant à renforcer leur capacité d'investissement providentiel et à réduire leur dépendance à l'égard de financements d'amorçage sporadiques, créant ainsi une base plus prévisible pour la croissance à un stade précoce.