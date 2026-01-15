Cote d'Ivoire: Le Conseil du Café-Cacao assure qu'il n'y a pas de blocage des camions à San Pedro et Abidjan

En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, la principale campagne de commercialisation connait quelques remous. En effet, les producteurs crient leur désarroi. Ils affirment ne pas avoir été payés depuis novembre et avoir vu leurs productions s'accumuler faute d'acheteurs. Le Conseil du Café-Cacao, a du coup tenu un point presse, ce 14 janvier, pour clarifier la situation et rassurer les producteurs.

En Côte d'Ivoire, le Directeur général du Conseil du Café-Cacao, l'assure : il n'y a pas de « blocage » à l'heure actuelle. Les nombreux camions remplis de cacao, qui sont immobilisés autour des ports de San Pedro et d'Abidjan, seraient, selon lui, dans « l'illégalité ». Yves Brahima Koné, s'en explique. « Quand on nous dit qu'il y a des camions à Abidjan, qui n'ont pas de papiers, hé bien ils sont dans l'illégalité. Pour nous, au Conseil, c'est de la fraude. Ces camions ne pourront jamais se faire décharger dans les usines du système de la commercialisation du Conseil du Café-Cacao ».

Pour cette campagne, on estime à 1,4 millions de tonnes, le montant de la production de cacao. Le régulateur de filière café cacao affirme qu'au moins 80 % de la production a été vendue entre octobre et décembre dernier. Le Directeur général du CCC assure vouloir mieux rémunérer le producteur. Mais il évoque aussi une réalité : des « opérateurs », qui selon Yves Koné, « ne jouent pas le jeu ».

De leur côté, les syndicats agricoles évoquent une piste pour soutenir les planteurs : l'existence d'un fonds de solidarité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn