Cote d'Ivoire: Le Conseil du Café-Cacao assure qu'il n'y a pas de blocage des camions à San Pedro et Abidjan

15 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, la principale campagne de commercialisation connait quelques remous. En effet, les producteurs crient leur désarroi. Ils affirment ne pas avoir été payés depuis novembre et avoir vu leurs productions s'accumuler faute d'acheteurs. Le Conseil du Café-Cacao, a du coup tenu un point presse, ce 14 janvier, pour clarifier la situation et rassurer les producteurs.

En Côte d'Ivoire, le Directeur général du Conseil du Café-Cacao, l'assure : il n'y a pas de « blocage » à l'heure actuelle. Les nombreux camions remplis de cacao, qui sont immobilisés autour des ports de San Pedro et d'Abidjan, seraient, selon lui, dans « l'illégalité ». Yves Brahima Koné, s'en explique. « Quand on nous dit qu'il y a des camions à Abidjan, qui n'ont pas de papiers, hé bien ils sont dans l'illégalité. Pour nous, au Conseil, c'est de la fraude. Ces camions ne pourront jamais se faire décharger dans les usines du système de la commercialisation du Conseil du Café-Cacao ».

Pour cette campagne, on estime à 1,4 millions de tonnes, le montant de la production de cacao. Le régulateur de filière café cacao affirme qu'au moins 80 % de la production a été vendue entre octobre et décembre dernier. Le Directeur général du CCC assure vouloir mieux rémunérer le producteur. Mais il évoque aussi une réalité : des « opérateurs », qui selon Yves Koné, « ne jouent pas le jeu ».

De leur côté, les syndicats agricoles évoquent une piste pour soutenir les planteurs : l'existence d'un fonds de solidarité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.