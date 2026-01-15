Afrique: Des vidéos de «combattants» africains dans les rangs de l'armée russe diffusées en Ukraine

Depuis ce weekend, plusieurs vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux ukrainiens montrant des personnes présentées comme des africains combattants dans les rangs de l'armée russe. Sur les images, on voit ces hommes humiliés ou désignés comme de la chaire à canon. Si les vidéos n'ont pas encore été formellement authentifiées, elles semblent crédibles aux experts interrogés par RFI. Plusieurs enquêtes journalistiques et rapports d'experts ont démontré que de nombreux ressortissants africains, victimes de recrutement trompeurs, se retrouvent envoyés sur le front en première ligne.

Dans la première vidéo l'homme dit s'appeler Francis. Le regard terrifié. Sur son torse est fixée une mine anti-char. Celui qui filme l'insulte, le menace et lui ordonne de partir en courant pour « ouvrir ». La seconde se déroule dans une forêt enneigée. Un groupe entonne un chant militaire ougandais. Celui qui filme les désignes comme des « jetables ».

Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales et auteur d'une note la politique russe de recrutement en Afrique, analyse ces vidéos. « Au cours de notre étude, on a mis en évidence le fait que très souvent, ils étaient placés dans des unités qui étaient envoyées en première ligne dans les zones les plus dangereuses, souvent pour détecter les positions ukrainiennes. Et donc c'est sans doute ce que veut dire ce commentaire de jetable, puisque du coup, le taux de décès est élevé dans ces unités puisqu'elle participe aux opérations les plus dangereuses ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'autres vidéos montrent des personnes noires en treillis ciblées par des drones ou demandant à être rapatriées dans leur pays d'origine ainsi que des interviews de prisonniers. Diffusées sur les réseaux ukrainiens elles servent un double objectif selon Thierry Vircoulon. « L'intérêt, c'est de révéler qu'il y a des mercenaires dans l'armée russe. Le deuxième intérêt, c'est de contrer le narratif russe qui met en avant le fait que la Russie est aux côtés des pays africains pour les aider à lutter contre le néocolonialisme et pour leur développement ». Selon kiev, 3 à 4 000 Africains combattraient dans les rangs de l'armée russe.