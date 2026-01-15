Afrique: «Ce n'est pas un hasard, c'est la constance», les Sénégalais savourent une troisième finale en quatre CAN

Vainqueurs de l'Égypte (1-0), les Lions du Sénégal ont décroché leur troisième finale de Coupe d'Afrique des nations en quatre éditions, illustrant la continuité et la régularité de la génération Sadio Mané. De Gana Guèye à Mamadou Sarr, les réactions sénégalaises invoquent l'expérience et la constance pour expliquer leur exploit.

La victoire face à l'Égypte (1-0) a envoyé le Sénégal en finale de la CAN pour la troisième fois depuis 2019. Une performance remarquable, qui ne doit rien au hasard selon les joueurs eux-mêmes. « Il n'y a pas de secret, c'est le travail d'un collectif et aussi un peu de chance », glisse Sadio Mané, buteur décisif et homme du match, à l'issue de la rencontre. Pape Guèye, encore très actif au milieu de terrain et champion d'Afrique avec le Sénégal en 2022, insiste sur la cohésion du groupe : « Cela prouve qu'il y a un travail qui est bien fait. Il n'y a pas de secret, on est juste une équipe qui s'entend bien, un groupe qui vit bien et chaque fois qu'on joue pour le Sénégal, on donne tout. »

Un message confirmé par le défenseur central Moussa Niakhaté, qui souligne la continuité du travail amorcé par Aliou Cissé, l'ex-sélectionneur. « Être tout le temps en finale, cela veut dire qu'il y a une constance, une progression. Le travail fait par Aliou Cissé est en train de continuer avec Pape Thiaw. On progresse constamment. »

Six joueurs étaient déjà présents lors de la première finale perdue au Caire en 2019 : Édouard Mendy, Krépin Diatta, Gana Guèye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Kalidou Koulibaly. Ce dernier, suspendu lors de la finale en Égypte, le sera de nouveau à Rabat. Il devrait être remplacé par Mamadou Sarr, qui l'a suppléé lors de sa sortie sur blessure. Le défenseur central de Strasbourg va vivre une finale de Coupe d'Afrique 24 ans après son père, Pape Sarr, qui s'était incliné face au Cameroun au Mali. « Je vais lui en parler ce soir, il va me dire ce qu'il faudra faire », confie-t-il avec fierté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les derniers arrivés en sélection, Sarr estime que l'une des forces du Sénégal réside dans l'expérience de ses aînés. « Il y a beaucoup d'expérience, les anciens donnent beaucoup de conseils au fur et à mesure des jours et du tournoi. Même sans parler, ils montrent l'exemple. »

Parmi ces anciens, Idrissa Guèye. L'homme aux 132 sélections, titulaire lors des deux précédentes finales, tempère l'euphorie et rappelle l'objectif ultime. « Se qualifier à nouveau en finale montre qu'on est sur la bonne voie, sur la continuité, qu'on reste sérieux. On est très contents d'avoir atteint cette finale, mais on n'a pas encore fini. »

Sur l'importance de l'expérience de ses deux finales disputées, il ajoute : « C'est du passé, l'important, c'est toujours le prochain match. Quand on voit ce qu'il y a au bout, cela mérite de tout donner. L'objectif est de gagner la CAN. »