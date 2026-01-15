Afrique de l'Est: L'Ethiopie et le Soudan du Sud ont discuté la stabilité régionale et les relations bilatérales

Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne de haut niveau, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Gedion Timothewos, a participé à une série de discussions bilatérales constructives avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Soudan du Sud, l'ambassadeur Monday Kamba.

Selon une communication publiée par le ministère des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux, les échanges entre les deux responsables ont permis un dialogue approfondi sur les enjeux de stabilité régionale ainsi que sur les dossiers bilatéraux d'intérêt commun.

Les ministres ont réaffirmé la solidité des liens historiques qui unissent les deux pays frères, qualifiant leurs relations de solides, excellentes et essentielles.

Les discussions ont accordé une place centrale à l'importance stratégique du renforcement de l'intégration économique entre les deux nations.

À cet égard, les deux parties ont insisté sur la nécessité d'accélérer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et du développement d'infrastructures transfrontalières, en particulier la mise en place de réseaux routiers et énergétiques interconnectés.

Par ailleurs, les ministres ont convenu d'intensifier leur collaboration dans le développement du capital humain, en mettant l'accent sur le renforcement des échanges éducatifs ainsi que sur les initiatives visant à consolider les capacités institutionnelles.