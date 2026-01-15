Congo-Brazzaville: Pamelo Mounk'A, 1945-2026 - L'artiste congolais aurait eu 81 ans cette année

14 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Auteur de plusieurs chansons mémorables de la rumba, André Mbemba-Bingui, dit Pamelo Mounk'A, né le 10 mai 1945 à Brazzaville, s'est éteint le 14 janvier 1996 dans la capitale congolaise

30 ans après sa mort, les tubes tels que "Masuwa", "L'argent appelle l'argent", ou "Bwala yayi mambou" résonnent toujours aux oreilles des mélomanes. Au regard de ses prestations dans la scène musicale congolaise, Pamelo Mounk'A s'avère être un travailleur acharné. Il reste sans nul conteste l'un des plus grands compositeurs de la chanson congolaise. Sa discographie demeure d'une étonnante qualité et est composée d'une ribambelle de titres composés avec les Bantous, l'African Fiesta, les Fantômes, l'orchestre Le Peuple, traçant la trajectoire d'un artiste plein de talents.

30 ans après, constatons qu'il nous a légué un répertoire comprenant des chansons telles que : "Na landa bango", "Louisie", "Ninzi", «Camitina", "Congo na biso", "Ya Gaby", "Amen Maria", "Angelina", "L'oiseau rare", "Alléluia Mounka", "L'argent appelle l'argent", "Amour de Nombakele", "Masuwa", ayant figuré prioritairement parmi les titres retenus par Tabu Ley Rochereau dans son répertoire, exécuté en 1970, lors de son passage à l'Olympia de Paris.

