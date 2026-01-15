Congo-Brazzaville: Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation alerte à propos de passeports établis et non retirés

De source ministérielle de tutelle, une information relayée par la presse locale fait état de près de 4000 passeports établis qui n'ont pas été retirés par leurs propriétaires

À ce jour, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation tient un décompte établissant qu'au total, ce sont 3719 citoyens congolais qui n'ont pas retiré leurs passeports établis. Ces précieux documents de voyage traînent dans les différentes administrations auprès desquelles ils auraient dû être retirés.

Sur les listes des passeports que les demandeurs ne sont pas venus rechercher, trois traînent depuis 2002, un depuis 2012, sept depuis 2019 et 16 depuis 2020. À partir de 2021, le nombre de passeports non-retirés a commencé à augmenter, année après année.

Au point qu'en 2025, ce sont 556 citoyens qui n'ont pas récupéré leurs passeports. Au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, l'on déplore ce paradoxe quand on sait qu'au cours de cette année-là, la crise du passeport avait suscité de nombreuses revendications.

En France, depuis le 15 mars 2018, l'ambassadeur Rodolphe Adada avait obtenu un centre pilote pour un système d'enrôlement de l'obtention des passeports biométriques sur place, à Paris, au lieu de se rendre à Brazzaville. Le nouveau ministre conseiller de l'ambassade de la République du Congo en France Armand Rémy Balloud-Tabawé, en accord avec sa hiérarchie et les services concernés, prévoit d'étendre des antennes d'enrôlement dans toute la juridiction relevant de sa diplomatie où pour les services d'immigration exigent en priorité des passeports en cours de validé.