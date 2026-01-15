Afrique: Tambacounda en liesse après la qualification du Sénégal en finale

La qualification du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), à l'issue de sa victoire face à l'Égypte, a plongé la ville de Tambacounda dans une liesse populaire indescriptible. Dès le coup de sifflet final, des milliers de supporters ont envahi les rues de la capitale orientale pour célébrer l'exploit des Lions de la Téranga.

Vêtus de maillots de l'équipe nationale et d'habits aux couleurs vert-jaune-rouge, des foules compactes sont sorties de tous les quartiers de la ville. Leur point de ralliement : le rond-point de la rue Aïnina Fall, devenu l'épicentre des festivités.

Jeunes, femmes, enfants et personnes âgées ont pris part à la célébration. Dans une ambiance électrique, les supporters scandaient des slogans tels que « Final rék », « Merci Sadio Mané » ou encore « Nous voulons notre deuxième étoile ». Le bruit assourdissant des pétards et des fumigènes, mêlé au son des vuvuzelas, rythmait les pas de danse des supporters surexcités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pendant près d'une heure, la circulation a été fortement perturbée dans cette zone stratégique de la ville. L'intervention des forces de l'ordre a permis de contenir la foule et de rétablir progressivement la circulation. Sur leurs motos, certains conducteurs de « Jakarta » se livraient à des manœuvres risquées, provoquant par moments de légers accrochages, sans toutefois entamer l'enthousiasme général.

Après plus de deux heures de liesse populaire, les supporters ont commencé à se disperser progressivement, permettant un retour au calme et à la normale de la circulation. Déjà, de nombreux fans donnent rendez-vous dimanche, espérant célébrer le sacre final et l'obtention d'une deuxième étoile pour le Sénégal.