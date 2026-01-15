Afrique: CAN 2025 - Sadio Mané, un record inédit dans l'histoire de la Coupe d'Afrique

Encore nommé « Man of the match », Sadio Mané continue de repousser les limites et les records en coupe d'Afrique des Nations.

En demi-finale ce mercredi à Tanger face à l'Égypte, l'attaquant sénégalais a une nouvelle fois répondu présent, inscrivant le but qui a envoyé les Lions en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un rendez-vous que le Sénégal connaît désormais bien, tant Mané en est devenu le guide incontestable.

Champion d'Afrique en 2022 et double Ballon d'Or africain (2019, 2022), Sadio Mané confirme son statut de référence absolue du football africain moderne. Son but contre les Pharaons n'est pas seulement décisif : il symbolise la constance et la longévité d'un joueur qui, depuis plus d'une décennie, porte son pays sur ses épaules.

Impliqué dans 20 buts depuis 2010

Avec 20 actions décisives en phase finale de CAN 11 buts et 9 passes, le capitaine des Lions devient le joueur le plus influent du tournoi depuis 2010, selon les données d'Opta. Une statistique qui traduit la même réalité observée sur le terrain : Sadio Mané n'est jamais loin lorsqu'il s'agit de faire la différence.

Au-delà des chiffres, c'est l'impact moral et symbolique qui frappe. Dans un groupe où chaque génération cherche à exister, Mané incarne la continuité, la discipline et l'exemplarité. Son influence dépasse les terrains. Elle s'inscrit dans l'imaginaire collectif d'un peuple qui voit en lui le reflet de sa résilience et de son ambition.

Dimanche, le Sénégal disputera une nouvelle finale continentale et Sadio Mané sa dernière certainement, avec l'espoir de décrocher une deuxième étoile. Quoi qu'il advienne, Sadio Mané est déjà entré dans la légende. Il n'est plus seulement un joueur ; il est devenu une part du patrimoine du football africain.