Sénégal: Plans climat territoriaux - L'Agence de développement municipal outille les collectivités locales

Au Sénégal, les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir, en particulier chez les populations les plus vulnérables. Inondations, sécheresse, érosion côtière ou encore dégradation des écosystèmes marins et terrestres affectent directement les collectivités territoriales. Face à cette situation préoccupante, le Sénégal s'est doté, depuis juin 2025, d'un guide harmonisé d'élaboration des Plans climat territoriaux (PCT).

Ce document stratégique vise à faciliter la territorialisation de la résilience climatique et de l'adaptation à l'échelle locale. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'atelier de renforcement de capacités des coachs sur le guide harmonisé d'élaboration des Plans climat territoriaux. Prévu sur deux jours, du 14 au 15 janvier, ce rendez-vous a réuni des participants issus de la Direction du changement climatique, des Agences régionales de développement, des Directions régionales de l'environnement et des établissements classés, ainsi que des collectivités territoriales.

Cette ambition est en parfaite cohérence avec l'Agenda Sénégal 2050, qui fait de la transition écologique, de la durabilité des territoires et du capital humain des piliers fondamentaux du développement national.

« Les changements climatiques ne constituent plus une hypothèse lointaine. Ils sont une réalité tangible qui affecte déjà nos territoires à travers l'érosion côtière, les inondations récurrentes, le stress hydrique, la dégradation des écosystèmes et une vulnérabilité accrue des populations. Dans ce contexte, les collectivités territoriales sont en première ligne. Elles sont à la fois exposées aux impacts climatiques et porteuses de solutions, à travers la planification territoriale, la gestion des investissements publics et leur proximité avec les citoyens », a déclaré Papa Sambaré Ndiaye, secrétaire général de l'Agence de développement municipal.

Le guide des Plans climat territoriaux permet également d'harmoniser les approches, d'assurer la comparabilité des résultats ainsi que la sécurité juridique et institutionnelle des plans, tout en tenant compte des spécificités et réalités locales. Partagé avec les coachs chargés de conduire la politique environnementale au niveau communal et départemental, ce document facilitera par ailleurs l'accès aux financements verts.

« C'est un outil qui permettra à l'ensemble des collectivités de mobiliser plus facilement des financements, notamment auprès des partenaires techniques et financiers prêts à accompagner les territoires dans cette dynamique », a rassuré M. Ndiaye.