Afrique: CHAN-CAN - Pape Thiaw à 90 minutes d'un exploit historique

Pour sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations en tant que sélectionneur, Pape Thiaw a déjà marqué l'histoire. En guidant le Sénégal jusqu'en finale de la CAN 2025, le technicien sénégalais imite un certain Bruno Metsu, seul entraîneur avant lui à avoir atteint la finale dès sa première CAN avec les Lions.

Surnommé « l'homme des défis », Pape Thiaw confirme une trajectoire ascendante impressionnante. Sacré champion d'Afrique des Nations (CHAN) en 2023 en Algérie, il se retrouve aujourd'hui à 90, voire 120 minutes, d'un exploit inédit : remporter à la fois le CHAN et la CAN. Aucun entraîneur n'a jamais réussi ce doublé depuis la création du CHAN en 2009.

Dans cette quête historique, un seul homme pouvait lui contester ce privilège : Sami Trabelsi, ancien sélectionneur de la Tunisie, vainqueur du CHAN 2011. Mais l'élimination prématurée des Aigles de Carthage en huitièmes de finale, suivie du limogeage de Trabelsi, a laissé Pape Thiaw seul en lice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà des chiffres, le parcours du Sénégal lors de cette CAN témoigne d'une équipe disciplinée, solidaire et tactiquement cohérente. Le sélectionneur a su imposer sa patte, mêlant rigueur défensive, transitions rapides et gestion intelligente des temps forts.

S'il venait à soulever le trophée continental, Pape Thiaw entrerait définitivement dans le Panthéon du football africain, devenant le premier technicien à réussir le doublé CHAN-CAN. Une performance qui consacrerait un entraîneur désormais inscrit dans la lignée des grands bâtisseurs des Lions.