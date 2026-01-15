Afrique: Le but de la consécration finale - Mané brise le dernier tabou

Si le penalty de 2022 avait exorcisé les fantômes du passé, le but de Sadio Mané face à l'Égypte a scellé l'héritage. Dans une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations tendue et verrouillée, l'attaquant sénégalais a une nouvelle fois incarné l'homme des grands rendez-vous.

Le favori, le Sénégal dominait sans parvenir à trouver la faille. Pendant plus de 77 minutes, les Lions de la Teranga se sont heurtés à une défense égyptienne compacte, disciplinée, et à un match pauvre en occasions. Les prolongations semblaient inévitables, jusqu'à ce que la lumière vienne.

À la 78e minute, une frappe de Lamine Camara, contrée par la défense, a rebondi aux abords de la surface. Mané, en véritable renard des surfaces, a jailli. D'une touche, sans contrôle, il a décoché une frappe rasante du pied droit. Le ballon a filé au ras du poteau gauche, laissant Mohamed El-Shenawy figé, impuissant. Le stade a explosé, le Sénégal venait de briser le verrou.

Ce but solitaire (1-0) a suffi pour qualifier le

Sénégal en finale et offrir à Mané une victoire personnelle dans son duel face à Mohamed Salah. Mais au-delà du score, ce geste symbolise l'expérience et l'instinct de compétiteur d'un joueur qui, à 33 ans, a annoncé que ce serait sa dernière finale de CAN. Avec l'ambition intacte : offrir une nouvelle étoile à son pays. Ce but a une portée historique.

De 2022 à 2026, Sadio Mané aura marqué l'histoire du football africain par ses buts décisifs et son leadership. Ce soir de Tanger, il n'a pas seulement qualifié le Sénégal. Il a scellé son propre héritage, celui d'un joueur qui aura brisé les tabous et porté son peuple vers la gloire.