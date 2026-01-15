Afrique: Le but de la consécration finale - Mané brise le dernier tabou

15 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Diama Badiane

Si le penalty de 2022 avait exorcisé les fantômes du passé, le but de Sadio Mané face à l'Égypte a scellé l'héritage. Dans une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations tendue et verrouillée, l'attaquant sénégalais a une nouvelle fois incarné l'homme des grands rendez-vous.

Le favori, le Sénégal dominait sans parvenir à trouver la faille. Pendant plus de 77 minutes, les Lions de la Teranga se sont heurtés à une défense égyptienne compacte, disciplinée, et à un match pauvre en occasions. Les prolongations semblaient inévitables, jusqu'à ce que la lumière vienne.

À la 78e minute, une frappe de Lamine Camara, contrée par la défense, a rebondi aux abords de la surface. Mané, en véritable renard des surfaces, a jailli. D'une touche, sans contrôle, il a décoché une frappe rasante du pied droit. Le ballon a filé au ras du poteau gauche, laissant Mohamed El-Shenawy figé, impuissant. Le stade a explosé, le Sénégal venait de briser le verrou.

Ce but solitaire (1-0) a suffi pour qualifier le

Sénégal en finale et offrir à Mané une victoire personnelle dans son duel face à Mohamed Salah. Mais au-delà du score, ce geste symbolise l'expérience et l'instinct de compétiteur d'un joueur qui, à 33 ans, a annoncé que ce serait sa dernière finale de CAN. Avec l'ambition intacte : offrir une nouvelle étoile à son pays. Ce but a une portée historique.

De 2022 à 2026, Sadio Mané aura marqué l'histoire du football africain par ses buts décisifs et son leadership. Ce soir de Tanger, il n'a pas seulement qualifié le Sénégal. Il a scellé son propre héritage, celui d'un joueur qui aura brisé les tabous et porté son peuple vers la gloire.

