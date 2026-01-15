Afrique: Sénégal-Maroc - A une marche du sacre, le Président appelle au sang-froid

À quelques jours de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 opposant le Sénégal au Maroc, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de félicitations et d'encouragements aux Lions, qualifiés pour l'ultime rendez-vous continental.

Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l'État a salué la performance « sérieuse et maîtrisée » de l'équipe nationale, qui a décroché son billet pour la finale au terme d'un match abouti. Insistant sur l'enjeu de cette dernière étape, il a exhorté les joueurs à faire preuve de sang-froid, de discipline et d'esprit collectif.

« À une marche de la consécration, poursuivez avec la même lucidité, la même discipline et le même esprit collectif pour offrir au Sénégal une nouvelle étoile et une fierté partagée par toute la Nation », a déclaré le président de la République.