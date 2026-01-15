Soudan: Les Forces Armées annoncent la destruction de la milice terroriste Al-Daglo et de ses mercenaires

Les Forces Armées ont annoncé Mercredi dans un communiqué qu'elles poursuivaient avec une détermination sans faille et une volonté ferme de remporter les victoires sur tous les fronts. Elles ont pu détruire la milice terroriste Al-Daglo et ses mercenaires dans la région Al-Kouik, axe du sud -Kordofan, après des affrontements décisifs.

L'opération a fait des dizaines de tués et de blessés parmi les miliciens et détruit un grand nombre de véhicules de combat.

Les Forces Armées affirment qu'elles poursuivent sans relâche à accomplir leurs missions nationales jusqu'à ce que le pays soit débarrassé de la souillure de la milice terroriste.