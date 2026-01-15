Afrique: Réactions des joueurs après la victoire contre l'Egypte

MOUSSA NIAKHATÉ: « Nous sommes contents car l'objectif était de passer en finale. Ce n'était pas évident face à une bonne équipe d'Egypte. Mais la performance est top aujourd'hui (hier). Nous avons joué notre jeu pendant 90 minutes. Cela s'est traduit par une large possession de balle. Nous avons été constants tout au long du match. Le message de mes coéquipiers de Lyon montre la beauté du football. Nous avons la chance de jouer en Europe et nous devons montrer sur et en dehors du terrain les valeurs du Sénégal. Cela m'a fait énormément plaisir et cette victoire est pour eux. Je n'ai pas de préférence en finale. Le Maroc et le Nigeria sont deux bonnes équipes. Nous allons nous concentrer sur nos valeurs. Ce ne sera pas facile et c'est à nous de rester sur nos principes ».

KRÉPIN DIATTA: « Dans le contenu, nous avons été dominants du début à la fin. C'est une victoire largement méritée. L'Égypte est une grande équipe. Ils l'ont montré en sortant la Côte d'Ivoire qui a payé de ses erreurs défensives. C'est ce que nous avons rectifié. Nous nous sommes bien couverts. Nous savions que nous aurions le ballon. Défensivement, toute l'équipe a fait le travail. En attaque, nous avons été cliniques. Je profite de cette occasion pour remercier l'artiste qui m'a rendu hommage avec cette fresque murale. Je n'ai rien fait d'extraordinaire pour mériter cela. Je garde la tête sur les épaules. Il reste encore un match pour aller chercher cette 2ème étoile ».

IDRISSA GANA GUÈYE : « Cette qualification montre que nous sommes sur la continuité. Mais nous n'avons pas encore fini le travail. Il reste un match. Il faut se reposer et bien préparer cette finale. La finale de 2022 est derrière nous. Nous allons nous reposer et bien aborder la rencontre. Nous donnerons le maximum pour essayer de gagner cette CAN. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis de battre cette équipe égyptienne qui joue bien au football. Nous avons su exploiter leurs erreurs. Ce sera ma 3ème finale et je remercie Allah. L'objectif est de gagner la CAN. Nous restons concentrés. Pas de préférence en finale, nous sommes prêts à jouer toutes les équipes. »