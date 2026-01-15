Afrique: Sadio Mané, homme du match - « Jouer et gagner ma toute la dernière finale »

Sadio Mane, désigné homme du match pour la deuxième, a annoncé la fin de la carrière internationale hier, mercredi 14 janvier. Le meilleur buteur des Lions souhaite qu'elle finisse en apothéose, notamment en jouant et en gagnant la finale de ce dimanche face aux Lions de l'Atlas.

« Waouh ! Je veux saluer tout le monde. Je rends hommage à l'Égypte comme je dis toujours, c'est pour moi la meilleure équipe d'Afrique de tous les temps, ils l'ont montré encore. Ce n'était pas facile pour nous, on s'y attendait parce que c'est la Coupe d'Afrique, tu dois batailler. On a été patients face à de grands joueurs, spécialement Mo Salah, un des meilleurs joueurs du monde. Salah a toujours donné le meilleur de lui-même mais ça n'a pas marché ce soir (hier). Mais ça fait partie du football. Je leur dis de se relever et de continuer à se battre. Si je reste là à parler de l'Égypte, je passerai la nuit ici. Respect à cette équipe égyptienne ! Je leur souhaite bonne chance.»

On a mérité de gagner

« Ce match, on le savait, n'allait pas être facile. On savait que toute erreur se payerait cash. Depuis le début, on a essayé d'être regroupés de façon compacte, de presser à la perte du ballon pour les mettre dans l'embarras. Ce n'est pas facile de les voir perdre le ballon, car ils ont des armes fatales, Marmoush, Salah, à qui on ne donne pas des opportunités pour se faire punir. On a été capables de le faire avec brio. On s'est créés plusieurs situations et à la fin, on a marqué le seul but. Je peux dire qu'on a mérité de gagner.»

« Toutes les équipes présentes ici ont les meilleurs effectifs. Maroc a un très haut niveau, pareil pour le Nigeria. On souhaite bonne chance à ces 2 équipes. On sait que ça ne sera pas facile mais on est bien préparés. La CAN est ainsi faite. Malheureusement, c'est la compétition la plus compliquée du monde. Toutes les équipes se valent et ça ne va pas du tout être facile en finale.»

Jurgen Klopp aurait dit...

« Les propos de Jürgen Klopp ? Je n'ai pas vu mais même s'il l'a dit, il n'y a pas de problème, chacun a son opinion. La vie est ainsi faite. Tant mieux. Je ne lui en veux pas. On a toujours eu de très bons rapports. Il est pour moi, le meilleur entraineur au monde. J'ai beaucoup de respect pour ce gars pour tout ce qu'il a fait pour moi.»

Le plus important, c'est le Sénégal

«En tant qu'attaquant, il faut juste garder espoir. Il y a des matchs où tu vas marquer, d'autres non. Il faut rester tout le temps positif et essayer du début à la fin. Même si je ne marquais pas, ce n'était pas le plus important. Le plus important est que le Sénégal gagne contre toute équipe. Après, il faut se donner les moyens, ce que je fais chaque jour. Je suis un attaquant et quand je marque, je suis content. J'ai eu la chance de marquer le but de la victoire.»

Chaque équipe son style

« Je pense que chaque équipe a ses caractéristiques. L'Égypte a bien joué défensivement. C'est un style difficile pour leurs adversaires. Ça, c'est l'Égypte.»

« Je suis chanceux »

« Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je suis un peu chanceux, je pense. Je remercie le Bon Dieu de me faire entrer dans cette cour de grands joueurs (11 buts). Je suis un soldat de la Nation. J'essaie de me donner tous les jours à fond, que ça soit à l'entrainement ou aux matchs. Le plus important est d'amener cette coupe à Dakar. Comme on est qualifiés, je suis très heureux pour jouer ma toute dernière finale en CAN avec les Lions. J'espère remporter ce trophée et le ramener à Dakar.»