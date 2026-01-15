Afrique: Pape Thiaw, sélectionneur des lions - « Il faut gagner la finale »

Première participation à une phase finale de coupe d'Afrique des nations de football en tant que sélectionneur, première finale. Pape Thiaw a réussi sa mission. Le technicien sénégalais n'est rassasié pour autant. Il veut réaliser le coup d'Alger lors du Championnat d'Afrique des nations réservé exclusivement aux joueurs évoluant sur le continent africain. Il vise le Graal lors de la finale prévue ce dimanche à Rabat. Il l'a fait savoir lors de la conférence de presse de fin de match. Morceaux choisis.

« Je tenais vraiment à féliciter mes joueurs. Bravo à eux. Ils ont respecté le jeu, ont adhéré au projet et les principes de jeu. Mention spéciale à notre monument Sadio Mané qui débloque ce match. Il faut saluer cette grande équipe de l'Égypte qui a montré de bonnes choses. Pour moi, c'est la meilleure équipe d'Afrique. On voulait jouer cette finale, maintenant, il faut aller la gagner. Merci aux supporters, à la famille, aux journalistes, au peuple.»

La sortie de Koulibaly

« Je disais souvent qu'on avait 28 titulaires. J'aurai préféré jouer la finale avec mon capitaine (Kalidou Koulibaly, NDLR). Il est blessé et il prend un carton jaune qui va le priver de la finale. Le connaissant avec son état d'esprit, le plus important était de gagner. On va faire avec. Il y a d'autres joueurs qui sont là. Espérons qu'on va le rendre fier le 18 Inch'Allah.»

Maitriser du jeu et enrayer les contre-attaques

« On n'a pas douté. On avait la maîtrise mais face à une équipe qui aime défendre et qui a 2 grands attaquants qui pouvaient nous faire mal, il fallait équilibrer. Les joueurs ont respecté ça. Après, on avait le ballon. On a essayé de sortir leurs centraux pour leur faire mal. En jouant dans la profondeur et sur les côtés, on pouvait sortir leurs centraux. On a pu le faire avec Mané qui débloque cette situation.»

Hommage à Sadio Mané

« La seule chose que je peux dire, c'est qu'on a besoin de lui, le Sénégal a besoin de lui. Il l'a montré encore ce soir (hier). Espérons qu'on aura des années avec lui. Un monsieur comme celui-là, on n'en trouve pas tout le temps. Il faut qu'on en profite. J'espère que ça ne sera pas sa dernière finale. Il y a d'autres compétitions qui arrivent. On verra bien.»

Toujours quelque chose à améliorer

« Si on regarde les statistiques, au niveau possession, occasions et tout, on est devant. Après, il y a toujours quelque chose à améliorer. Je vais bien visionner ce match avant de dormir. Il y a eu de bonnes choses comme il y en a d'autres à améliorer. Salah et Sadio Mané sont deux grands joueurs d'Afrique. Ils font partie des meilleurs d'Afrique. Pour moi, Sadio Mané est le meilleur joueur d'Afrique de tous les temps.»

« Laissez-nous savourer »

« Pour l'instant, laissez-nous savourer et après on verra contre qui on va jouer en finale. Les joueurs ont fait un bon match, il faut les féliciter.»

Entrée de Mamadou Sarr

« Mamadou Sarr, on le connait bien. C'est moi qui suis allé le chercher. Je connais bien ses qualités, je sais que c'est un joueur serein malgré son âge (20 ans). Et dans ce match, on avait besoin de sérénité face à des adversaires vraiment redoutables. Ces genres de défenseur un peu plus calmes, c'est important.»

Chapeau aux supporters sénégalais

« Je dis un grand merci aux supporters. Parfois on les oublie. Jouer contre une équipe comme l'Egypte, qui sait défendre, qui aime cette phase de finale, on avait besoin de nos supporters qui nous poussaient. Ça nous a permis d'aller chercher cette victoire. Bravo à eux et qu'ils continuent de nous soutenir.»