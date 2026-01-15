Afrique: CAN 2025 - Sénégal-Maroc en finale, Sadio Mané, Pharaon d'Egypte

Les « Lions » sont en finale de la coupe d'Afrique des Nations prévue ce dimanche 18 janvier à Rabat. Les poulains de Pape Thiaw se sont imposés (1-0) grâce à un but décisif de Sadio Mané à la 78eme minute dans un stade Ibn Batouta de Tanger en fusion. C'est la troisième fois, après la finale de la CAN 2021 et les play-offs de la Coupe du monde Qatar2022, que l'attaquant international auteur de onze buts en phase finale de CAN, perce les pyramides pour s'imposer face à son rival Mohamed Salah. Rendez-vous est donc pris pour la bataille des Lions face au Maroc, qui, au bout d'un suspense haletant, s'est qualifié lors de la séance des tirs au but (0-0, 4 tirs au but à 2).

Ils l'ont fait ! Sadio Mané et ses co-équipiers ont validé leur billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football programmée ce dimanche 18 janvier au stade de Rabat.

Sans accorder le moindre répit à leurs adversaires, les Lions ont livré une prestation XXL, aboutie dans tous les compartiments du jeu. Face à une sélection égyptienne privée de solutions, étouffée par le pressing constant imposé par les Sénégalais, les Pharaons n'avaient d'autre choix que de se replier sur eux-mêmes. Evoluant le plus souvent avec cinq défenseurs, quatre milieux de terrain et laissant Omar Marmoush, esseulé, à la pointe de l'attaque, l'Egypte a subi le match

La possession de balle sénégalaise atteindra près de 70 % à l'heure de jeu. Pourtant, cette domination restera longtemps stérile. Les rares occasions sont rapidement annihilées par la défense des Pharaons. Et lorsque les « Lions » tentent leur chance de loin, à l'image de Pape Gueye auteur d'un match remarquable, ou du feu follet Iliman N'Diaye encore été étincelant sur le flanc droit, ils se heurtent à un autre mur, El Shenawy. Mais face à l'armada offensive sénégalaise, le mur finit par céder. Sur une frappe contrée de Lamine Camara, Sadio Mané qui était bien placé, reprend le ballon et, d'une frappe imparable transperce le pyramide. L'Égypte ne s'en relèvera pas.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les tentatives de reprise du jeu resteront vaines. Après la finale de la CAN 2021 perdue à Yaoundé le 6 février 2022, les play-offs de la Coupe du Monde Qatar2022, également perdus, l'Egypte s'incline de nouveau face aux Lions. Une défaite largement imputable à un Sadio Mané époustouflant face à un Mohamed Salah réduit à l'ombre de lui-même. À l'image d'une sélection égyptienne quasiment inexistante offensivement.

Trois finales en quatre CAN

Ce dimanche 18 janvier 2026, le Sénégal disputera sa troisième finale en quatre Coupes d'Afrique des Nations. Ce qui constitue une belle performance pour cette génération de joueurs talentueux. Sous l'impulsion de Aliou Cissé nommé sélectionneur, le 5 mars 2015, le Sénégal a amorcé un virage à partir d'un groupe ayant atteint les quarts de finale des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Après une élimination douloureuse en quarts de finale face au Cameroun en 2017, le Sénégal tire les leçons nécessaires.

Un savant dosage s'opère alors entre jeunes et joueurs d'expérience, entre des binationaux et éléments issus des centres de formation locaux. Cette alchimie permet aux Lions d'atteindre la finale de la CAN 2019 en Égypte, perdue sur un but gag inscrit dès la première minute. Les Lions se relèvent. Le 6 février 2022, ils disputent et remportent la finale de la CAN 2021. Ce dimanche, ils joueront leur troisième finale.

Mais comme en 2019, ce sera sans Kalidou Koulibaly. Le capitaine des Lions a écopé d'un deuxième carton jaune, avant même de quitter prématurément ses coéquipiers en raison d'une blessure. Le Sénégal devra aussi se passer d' Habib Diarra, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.