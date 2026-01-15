Sénégal: Affaire des téléphones portables - Farba Ngom protégé par son immunité

15 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Nando Cabral Gomis

Le député-maire des Agnam, Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, a été présenté hier, mercredi 14 janvier, dans le cadre de nouvelles accusations formulées la veille par la ministre de la Justice Garde des Sceaux, Yassine Fall, relatives à la détention de téléphones portables. S'exprimant à l'issue de ce face-à-face, Me El Hadji Amadou Sall a révélé que le Procureur de la République, Alioune Ndoye, n'a retenu, pour le moment, aucune charge contre son client et a ordonné son retour au Pavillon spécial.

Toutefois, cette décision du chef du Parquet ne saurait être assimilée à un abandon de poursuites contre le maire des Agnam. En effet, en sa qualité de député à l'Assemblée nationale, Farba Ngom bénéficie de l'immunité parlementaire et ne peut être poursuivi qu'après une nouvelle levée de cette immunité. À cet effet, l'alinéa 2 de l'article 60 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose : «Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée.» Ainsi, pour que Farba Ngom puisse être entendu dans cette nouvelle affaire par le Procureur de la République, la ministre de la Justice, Yassine Fall, devra saisir une nouvelle fois l'Assemblée nationale, pour une procédure de levée de son immunité.

