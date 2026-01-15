Sénégal: Relation entre le pays et le Koweït - Elever la coopération à un partenariat stratégique

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a bouclé hier, mercredi 14 janvier 2026, une visite officielle de deux jours au Koweït. Accompagné de sa délégation, le Chef de l'Etat a été accueilli avec les honneurs la veille, mardi 13 janvier 2026, au Palais Bayan, à l'occasion de la cérémonie officielle de réception, par Son Altesse l'Émir de l'État du Koweït, Cheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

La Présidence de la République informe que les deux Hauts Dirigeants se sont longuement entretenus dans une atmosphère empreinte de solennité, de fraternité et de profonde considération mutuelle. Ainsi le Sénégal et le Koweït ont-ils décidé d'élever leur coopération à un partenariat stratégique.

«Au cours de cet échange, Son Altesse l'Émir a rappelé avec une vive émotion la place singulière qu'occupe le Sénégal dans le coeur du peuple koweïtien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président Faye et l'Émir se sont réjouis de l'excellence des relations d'amitié fraternelle historique et de coopération confiante entre le Sénégal et l'État du Koweït. Ils ont convenu d'oeuvrer au raffermissement de ces liens privilégiés, en les hissant à un niveau stratégique plus élevé, dans des domaines clés tels que la paix et la sécurité, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, l'industrie et la sécurité alimentaire», souligne la source.

À l'issue de cet entretien de haut niveau, Son Altesse l'Émir a offert un banquet officiel en l'honneur de Son Excellence Monsieur le Président de la République, au nom des liens d'amitié fraternelle indéfectibles entre le Koweït et le Sénégal.