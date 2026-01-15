Gabon: Premier conseil d'administration de la SGEPP - Cap sur le budget 2026

Ce mardi 13 janvier 2026, la Société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers (SGEPP) a tenu son premier conseil d'administration de l'exercice budgétaire 2026, dans les locaux du siège à Libreville. Après une année 2025 marquée par une hausse soutenue des volumes stockés et la poursuite des travaux de modernisation de l'appareil industriel, les administrateurs se sont réunis autour d'un programme ambitieux centré sur la fiabilité, la sécurité et la conformité des infrastructures.

Les membres du conseil d'administration de la SGEPP se sont réunis en conseil de gestion ce 13 janvier pour examiner le budget de l'année 2026. Le président du conseil, James Ozéar Boukondo Moussossi, a rappelé que le budget 2026 devra avant tout, soutenir l'investissement dans les installations de production, avec un accent particulier sur l'amélioration du centre d'embrasement d'Owendo.

« L'examen et la proposition du budget 2026 ont pour ambition, d'accélérer la rénovation et la sécurisation de nos sites, de moderniser les systèmes de lutte contre l'incendie et de remplacer progressivement les équipements obsolètes », a-t-il déclaré, soulignant que ces actions s'inscrivent dans les trois piliers structurants de la stratégie : fiabilité, sécurité et conformité .

Le conseil a également dressé le bilan de l'exercice 2025, qui a été décrit comme « une structure pour la SGEPP », avec une progression notable de l'activité malgré un environnement opérationnel contraint. Cette performance témoigne de la capacité de l'entreprise à capter la croissance des volumes et à poursuivre les actions de modernisation de son outil industriel.

Parmi les projets phares présentés, on retrouve :

la rénovation et la sécurisation des sites d'entreposage,

la modernisation des systèmes de lutte contre l'incendie,

le remplacement progressif des équipements vieillissants.

Ces initiatives visent à garantir une meilleure disponibilité des produits pétroliers sur le territoire gabonais, tout en renforçant la protection des salariés et le respect des normes environnementales. Le conseil a conclu sur une note d'optimisme, affirmant que la SGEPP entend rester un pilier stratégique du secteur énergétique du Gabon, capable de répondre aux exigences du marché tout en assurant la sécurité et la durabilité de ses opérations.