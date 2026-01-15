Gabon: Le haut Commandement des Forces de police nationale en réunion de haut niveau

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation Adrien Nguema Mba a réuni le mardi 13 janvier 2026, le Haut Commandement des Forces de Police Nationale, conduit par le Général de Corps d'armée Serge Hervé Ngoma afin d'évoquer la question de la sécurisation des personnes et des biens sur le territoire national.

Au-delà de la prise de contact, cette réunion de haut niveau intervient pour faire suite aux récentes interpellations du Président de la République Chef de l'Etat, Chef Suprême des Forces de Défense et de sécurité, interpellations relatives à la recrudescence de l'insécurité dans nos grandes villes.

A cette occasion, le Ministre Adrien Nguema Mba a répercuté fidèlement, au Commandement en Chef des FPN, les Très Hautes Instructions et la feuille de route Sécuritaire du Président Brice Clotaire Oligui Nguema pour une présence policière plus accrue sur le terrain, aux côtés des populations.

Le Commandant en Chef a dressé au Ministre de l'Intérieur un tableau synoptique de l'état des lieux de la Police Nationale, non sans prendre l'engagement d'assurer davantage les missions régaliennes de son corps, pour que la peur change de camp. Le Ministre de l'intérieur et de la Sécurité a invité la police a plus de présence et d'efficacité dans sa mission de protection des populations et leurs biens mais aussi de Police judiciaire.