Cote d'Ivoire: Abidjan - Un Ivoirien lance le Purgafoot, une nouvelle discipline sportive

Le Purgafoot est le nom d'une nouvelle discipline sportive qui voit le jour en Côte d'Ivoire. C'est l'oeuvre de l'Ivoirien Amian Koffi Édouard. Le lancement du Purgafoot a été effectué par le fondateur le vendredi 9 janvier 2025, lors d'une conférence de presse à Cocody (Abidjan).

Amian Koffi Édouard explique que le Purgafoot est un sport dont les futurs pratiquants feront usage de la technologie appelée « Sort-Tech ». En réalité, selon l'initiateur, il s'agit d'une discipline qui transforme un jeu africain de rue en un nouveau sport mondial brevetable, afin de maximiser l'intensité et le spectacle grâce à Amian-x Core.

« Un moteur qui fait du Purgafoot le seul sport au monde capable de garantir que chaque goutte de sueur et chaque geste de génie sont instantanément transformés en données certifiées, infalsifiables et souveraines », explique le fondateur.

Pour la pratique de cette discipline, Amian Koffi Édouard annonce la construction d'un sanctuaire à Abidjan. Cette infrastructure, qu'il entend ériger dans la capitale économique ivoirienne, se veut un hub mondial au centre duquel s'élèvera le Purgafoot.

Selon l'initiateur, le Purgafoot se joue avec le pied et de grands poteaux, à l'instar du football. À la différence de ce dernier, les équipes sont constituées de huit joueurs, et la forme du ballon diffère également. Cette discipline se pratique avec une grande précision. La technologie interviendra afin que la vérification et la précision dans la pratique deviennent une réalité.