Congo-Brazzaville: Les départements du Kouilou et des Plateaux en tête du concours artistique national sur le changement climatique

La grande finale du concours artistique national sur le changement climatique qui a opposé les élèves et étudiants de douze départements du Congo, s'est tenue à Brazzaville. À l'issue des délibérations du jury, le département du Kouilou a reçu le prix gagnant pour la discipline peinture et celui des Plateaux pour la discipline théâtre.

La finale de ce concours a révélé une jeunesse congolaise déterminée à protéger son patrimoine naturel par le moyen de la peinture et du théâtre car, ces jeunes talents soutenus par le Fonds d'adaptation ont utilisé l'art pour sensibiliser et mobiliser le pays face aux défis climatiques.

C'est avec à un appui de cinq milliards de FCFA du Fonds d'adaptation que le Congo met en œuvre un programme d'envergure pour fortifier la résilience climatique des habitants du Bassin du fleuve Congo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Grâce au tableau de peinture « Le tribunal des générations futures », le département du Kouilou a remporté ce prix. Sur cette toile, on voit des enfants dans un tribunal décoré et au milieu d'eux, un globe terrestre fissuré par le feu à cause des déchets plastiques qui finalement gâchent ce beau décor. Une œuvre de sensibilisation interpellant les adultes sur la gestion des déchets plastiques.

« C'est une représentation des enfants de générations futures. Si nous aujourd'hui nous laissons les déchets partout, cela peut causer du mal à ceux qui viendront dans les générations prochaines », a expliqué le jeune lauréat Jordy Mengue.

Pour ce qui est du théâtre intitulé « Théâtre des Plateaux », les jeunes ont sensibilisé sur la préservation des ressources naturelles à travers une mise en scène dans laquelle un riche homme d'affaires « orgueilleux », après l'achat des terres, procède à une destruction massive des bois pour en construire ses usines qui, finalement, rendent malades les habitants de la contrée. « Ce concours est une très bonne initiative. Il a impact positif sur la mentalité de la jeunesse. Bravo à l'Unesco pour l'implication qui contribue à régler ce problème de changement climatique », a apprécié David Mbella, représentant de la pièce de théâtre du département des Plateaux.

Le deuxième et troisième prix en peinture ont été respectivement remportés par les départements de la Lékoumou et de la Likouala. Au théâtre par contre, le département de Brazzaville a occupé la deuxième place et celui de la Likouala la troisième.

Organisé par l'UNESCO et le Programme alimentaire mondial, avec la collaboration du gouvernement congolais à travers notamment les ministères de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, des Finances et celui de l'Industrie culturelle, artistique et des loisirs, ce concours visait à renforcer la résilience des jeunes aux changements climatiques. « Ce concours dépasse le cadre de la simple création. À travers la peinture et les théâtres, nos jeunes se révèlent être de véritables ambassadeurs du climat capables de transformer les données techniques en messages sensibles et percutants pour leur communauté », a indiqué Arlette Soudan-Nonault, ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo.

Pour la représentante de l'Unesco au Congo, Fatoumata Barry Marega, a déclaré que : « L'éducation ne se limite pas aux salles de classe, elle se nourrit aussi de la culture, de la créativité et de l'expression artistique en transformant les connaissances scientifiques en messages accessibles et porteur d'émotion. A travers la peinture et le théâtre, les jeunes participants ont été invités à s'approprier des notions clés du changement climatique, à les relier aux réalités locales et à valoriser le patrimoine naturel du Congo ».

Et d'ajouter : « Je souhaite saluer avec une attention particulière les jeunes garçons, les jeunes filles. Vous êtes là, vous démontrez que la jeunesse corporelle est tellement consciente des enjeux climatiques et à renforcé cette coopération exemplaire et l'ensemble des valeurs, les leviers puissants pour répondre à l'urgence climatique et bâtir des sociétés plus résilientes ».

Dans son allocution, la ministre de l'Industrie Culturelle, Touristique, Artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, a réitéré l'engagement du gouvernement à faire de la culture un lévrier stratégique du développement durable, tout en rappelant que la culture artistique est au cœur des stratégies d'éducation, de citoyenneté et de protection de l'environnement. « Face à l'urgence climatique, il est nécessaire d'explorer tous les leviers capables de toucher les consciences. L'art par sa capacité à émouvoir, à questionner, à rassembler, constitue un outil puissant de sensibilisation en particulier auprès des jeunes générations. A travers le théâtre et les arts plastiques, ces élèves ont appris à observer leur environnement, à comprendre les enjeux climatiques et à traduire leur préoccupation [...] A travers vos créations, vous nous rappeler que la lutte pour l'engagement climatique est une responsabilité collective qui commence ici et maintenant [...] Les œuvres produits et messages portés, continueront à vivre notamment à travers les actions de valorisation et d'exposition afin de prolonger cette dynamique de sensibilisation auprès du grand public », a-t-elle rappelé.

Signalons que c'est pour la première fois qu'une initiative artistique de cette envergure a été portée par le financement du Fonds d'adaptation. Ce levier financier international, habituellement dédié à des infrastructures lourdes, reconnaît ici l'importance capitale de la sensibilisation humaine. Sans adhésion des populations, aucun projet technique ne peut durer. En misant sur les jeunes, le Congo investit sur ceux qui hériteront du Bassin du Congo.