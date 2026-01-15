Madagascar: Financement des PME - Investissements de la SFI dans ADENIA Partners

Une opportunité pour les petites et moyennes entreprises africaines et malgaches : la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, prépare un investissement pouvant atteindre 50 millions de dollars dans Adenia Entrepreneurial Fund I.

Adenia Partners est une société de capital-investissement panafricaine basée à Maurice, spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises africaines de taille moyenne, avec un fort potentiel de croissance.

Secteurs variés

Elle a levé plusieurs fonds successifs destinés à investir dans des entreprises à travers l'Afrique, dans des secteurs variés comme les services, l'énergie, la santé, la manufacture, l'éducation et l'agroalimentaire.

Selon l'Agence Ecofin, la SFI prévoit d'engager 30 millions de dollars directement dans le fonds, complétés par une enveloppe de co-investissement de 20 millions de dollars. Il s'agit d'un financement qui vise à aider des entreprises africaines de petite et moyenne taille, un segment clé de l'économie du continent mais structurellement sous-financé.

« Il apportera des fonds pour soutenir leur croissance dans des secteurs importants pour l'économie, comme l'industrie légère, les biens et services de consommation, les énergies renouvelables, la santé et l'éducation. L'objectif est de renforcer ces entreprises, d'améliorer leur compétitivité et de contribuer à une économie plus solide et plus durable ».

Entre 150 et 180 millions de dollars

Dans la pratique, le fonds prendra des participations majoritaires dans les entreprises ciblées, lui permettant ainsi de conduire des améliorations opérationnelles, de renforcer les pratiques de gouvernance et d'accompagner la mise en œuvre de stratégies de développement à long terme.

« Adenia Partners, gestionnaire du fonds et acteur du capital-investissement en Afrique, accompagnera les entreprises investies dans l'élaboration de leurs plans de croissance, la création de valeur, l'accès à une expertise sectorielle et la mobilisation d'assistance technique », précise l'Agence Ecofin.

« Adenia Entrepreneurial Fund I ambitionne de lever au total entre 150 et 180 millions de dollars et prévoit d'investir dans une dizaine d'entreprises africaines, avec des tickets compris entre 10 et 20 millions de dollars, principalement pour financer des phases de croissance des entreprises.

Il vise aussi un impact social fort, en créant des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes ». Notons que l'opération, dans laquelle les entreprises malgaches peuvent être éligibles, est encore en attente d'approbation de la SFI, prévue le 11 février prochain.